“Una familia atípica” se suma a la larga lista de producciones surcoreanas que están en Netflix. Si bien en algunos países, incluyendo Estados Unidos, ya se estrenó el pasado 4 de mayo, en Latinoamérica, esta emocionante serie arriba recién este domingo 26 de mayo con la consigna clara de apoderarse de los gustos de los fanáticos de cosas asiáticas, los cuales han ido en aumento en cuanto a cantidad en los últimos años.

La producción, a la par, se encuentra emitiéndose en Corea del Sur a través de la señal de JTBC, los sábados y domingos en horas de la noche, mientras que en el gigante del streaming se estrena simultáneamente en los territorios donde ya fue habilitado con anterioridad, lo que quiere decir que en esta parte del continente no será igual, sino que tendrá un ligero retraso.

“Una familia atípica” tiene una temporada de 12 capítulos que en tierras de Corea del Sur termina su emisión el 9 de junio, pero hay muchas dudas respecto a su transmisión en América Latina, pues no se ha confirmado si se estrenará un capítulo o dos a la semana o si es que de golpe se cargarán los que ya se vieron en su país de origen. Lastimosamente, las luces de esto recién las entremos el día pactado, el domingo 26 de mayo.

Por lo pronto, podemos hacer un repaso de los capítulos que ya fueron estrenados en Corea del Sur, específicamente en sus fechas, las cuales también han servicio de referencia en Netflix para habilitar sus capítulos en algunas regiones del planeta.

Jang Ki-yong como Bok Gwi-ju, Chun Woo-hee como Do Da-hae y Go Doo-shim como Bok Man-heum en la serie coreana "Una familia atípica" (Foto: Netflix)

FECHAS DE ESTRENO DE LOS CAPÍTULOS DE “UNA FAMILIA ATÍPICA EN COREA DEL SUR”

Capítulo 1: 4 de mayo

4 de mayo Capítulo 2: 5 de mayo

5 de mayo Capítulo 3: 11 de mayo

11 de mayo Capítulo 4: 12 de mayo

12 de mayo Capítulo 5: 18 de mayo

18 de mayo Capítulo 6: 19 de mayo

19 de mayo Capítulo 7: 25 de mayo

25 de mayo Capítulo 8: 26 de mayo

26 de mayo Capítulo 9: 1 de junio

1 de junio Capítulo 10: 2 de junio

2 de junio Capítulo 11: 8 de junio

8 de junio Capítulo 12: 9 de junio

TRÁILER DE “UNA FAMILIA ATÍPICA”

SINOPSIS DE “UNA FAMILIA ATÍPICA”

“Bok Gwi Joo y su familia nacieron con diferentes poderes sobrenaturales. Bok Gwi Joo puede viajar en el tiempo, pero sólo a momentos felices de su vida. No puede cambiar el pasado, por lo que sólo puede vivir en esos momentos felices. Bok Gwi Joo sufre depresión y esto lo lleva a perder su poder sobrenatural. Su familia también pierde sus propios poderes debido a problemas modernos como el insomnio, la bulimia y la adicción a los teléfonos inteligentes. Un día, Do Da He se involucra con Bok Gwi Joo y su familia. Ella comienza a vivir con ellos y se produce el cambio”.

FICHA TÉCNICA DE “UNA FAMILIA ATÍPICA”