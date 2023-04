Dirigida por Oh Jin-seok, “Queenmaker” es una serie surcoreana de Netflix que narra la historia de una asesora que tras un accidente trágico, usa sus habilidades para transformar a una abogada de derechos civiles en la siguiente alcaldesa y derribar a su antigua empresa.

La ficción de 12 episodios se rodó desde principios de diciembre de 2021 hasta finales de junio de 2022 en Corea del Sur y se estrenará el 14 de abril de 2023 en la popular plataforma de streaming.

Kim Hee-ae, Moon So-ri y Ryu Soo-young son los protagonistas de “Queenmaker”, mientras que Seo Yi-sook, Kim Tae-hoon, Jin Kyung, Lee Geung-young, Kim Byeong-ok, Yoon Ji-hye y Kim Sae-byuk completan el reparto de la nueva serie coreana de Netflix.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “QUEENMAKER”

1. Kim Hee-ae como Hwang Do-hee

Kim Hee-ae, conocida por sus roles protagónicos en dramas coreanos como “Sons and Daughters” (1992), “Perfect Love” (2003), “My Husband’s Woman” (2007), “A Wife’s Credentials” (2012) y “Secret Love Affair” (2014), da vida a Hwang Do-hee, una genio de la creación de imágenes que controlaba la oficina de planificación estratégica de un conglomerado.

Kim Hee-ae como Hwang Do-hee en la serie surcoreana "Queenmaker" (Foto: Netflix)

2. Moon So-ri como Oh Seung-sook

Moon So-ri, actriz surcoreana conocida por sus papeles protagónicos en “Oasis” (2002) y “La mujer del abogado” (2003), asume el papel de Oh Seung-sook, una abogada de derechos humanos a la que llaman “el rinoceronte de la justicia” y que salta a la junta electoral para convertirse en alcaldesa de Seúl.

Moon So-ri como Oh Seung-sook en la serie surcoreana "Queenmaker" (Foto: Netflix)

3. Ryu Soo-young como Baek Jae-min

Ryu Soo-young, que participó en series de televisión como “First Love”, “Next”, “Seoul 1945″, “Bad Couple”, “My Princess”, “Two Weeks”, “Endless Love”, “Blood”, “My Lawyer, Mr. Jo” y “Father is Strange”, interpreta a Baek Jae-min en “Queenmaker”. Se trata de otro candidato a alcalde de Seúl.

Ryu Soo-young como Baek Jae-min en la serie surcoreana "Queenmaker" (Foto: Netflix)

4. Seo Yi-sook como Son Young-sim

Seo Yi-sook, que apareció en series como “Two Weeks”, “The Heirs”, “Empress Ki”, “You’re All Surrounded”, “Night Watchman’s Journal”, “Unkind Women”, “Six Flying Dragons”, “Reunited Worlds”, “My Secret Terrius” y “The World of the Married”, da vida a Son Young-sim, la presidente del Grupo Eunsung.

5. Kim Tae-hoon como Ma Joong-seok

Kim Tae-hoon, que participó en producciones como “My Love Eun Dong”, “Hidden Identity”, “Lookout”, “20th Century Boy and Girl”, “Hold Me Tight”, “Secret Boutique”, “Kingdom” y “Like Butterfly”, interpreta a Ma Joong-seok, quien dirige el campamento de Baek Jae-min.