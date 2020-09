Una nueva telenovela comenzó a grabarse en agosto y llegará próximamente a las pantallas. Se trata de “Quererlo todo”, el nuevo melodrama de Televisa que produce Ignacio Sada y que tendrá como protagonistas a la mexicana Michelle Renaud y al ecuatoriano Danilo Carrera , actores que son pareja en la vida real.

Esta no es la primera vez que ambos comparten roles principales, pues ya lo habían hecho en 2018 con “Las hijas de la luna”. “Todavía no sabemos la fecha [de estreno], pero está quedando padrísima (…). Los caballos se ven increíbles, las locaciones están hermosas, el elenco les va a encantar. Lo padre de esta novela es que, a diferencia de muchas que yo he hecho, aquí todas las escenas son intensas”, señaló en sus redes sociales la también protagonista de “La reina soy yo”. A continuación, te damos a conocer más detalles de esta nueva serie.

"Quererlo todo" es la nueva propuesta de Televisa (Foto: @nachosadaproduccion)

¿DE QUÉ TRATA “QUERERLO TODO”?

“Quererlo todo” cuenta la historia de Valeria Fernández, una muchacha que siempre fue novia de Leonel Montes, sin cuestionar nunca su amor por él. Tras la muerte del padre de su pareja, él y sus hermanos tendrán una pelea por la fortuna.

Mientras esto ocurre, la joven conoce a Mateo Santos, hijo de la albacea de la herencia, de quien se enamora y trata de darse una oportunidad con él, pero encontrará diferentes obstáculos.

Mateo y Valeria son los protagonistas de "Quererlo todo" (Foto: @nachosadaproduccion)

ACTORES Y PERSONAJES

Michelle Renaud

La mexicana será Valeria en "Quererlo todo" (Foto: @nachosadaproduccion)

La actriz Michelle Renaut interpretará a Valeria, la actriz principal en la que girará la historia. Ella es una bella mujer, alegre, apasionada y de espíritu libre.

Danilo Carrera

El ecuatoriano interpretará a Mateo en "Quererlo todo" (Foto: @nachosadaproduccion)

El actor Danilo Carrera tendrá el papel de Mateo, el joven que se robará el corazón de la protagonista. Su personaje es un hombre de carácter fuerte, pero con un corazón muy noble.

EL RESTO DEL ELENCO

Víctor González dará vida a Leonel Montes.

Scarlet Gruber dará vida a Sandy Cabrera.

Olivia Bucio dará vida a Dalia Santos

Eugenia Cauduro dará vida a Esmeralda Santos.

Sara Corrales dará vida a Sabina Curiel.

Manuel Ojeda dará vida a Patricio Montes.

Alexis Ayala dará vida a Artemio Cabrera.

Luz María Jerez dará vida a Minerva Larraguibel.

Alejandro Tommasi dará vida a Aarón Estrada.

Roberto Blandón dará vida a Tirso Quintero.

Mimi Morales dará vida a Martina Bustamante.

Juan Ángel Esparza dará vida al Padre Gabriel.

Claudia Troyo dará vida a Luisa Zermeño.

Lalo Palacios dará vida a Lorenzo.

Sachi Tamashiro dará vida a Berenice Cabrera.

Jorge Gallegos dará vida a Basurto.

Rubén Branco dará vida a Remi.

Gina Pedret dará vida a Eva Téllez.

Jonathan Ochoa dará vida a Tito.

Fabiola Andere dará vida a Corina.

Zoé dará vida a Angelita Montes.

Karen Leone dará vida a Camelia.

Marcos Montero dará vida a Chacho.

Ignacio Guadalupe dará vida a Servando.

