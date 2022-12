El recordado DJ del programa de Ellen Degeneres, Stephen “tWitch” Boss, falleció el pasado martes 13 de diciembre, dejando a sus miles de fanáticos con una tristeza profunda. Sin embargo, quien llega el peso más fuerte de todos es, sin duda alguna, su esposa, Allison Holker, con quien se casó en 2013.

En estos tiempos, ella ha sido quien ha tenido que dar la cara frente a todos. Por ejemplo, fue la encargada de llamar a las autoridades cuando notó que algo extraño había ocurrido y también tuvo que confirmar la lamentable noticia a los medios de comunicación y a sus seguidores en las redes sociales.

Además de ser el amor de su vida y compañera eterna, Allison ha sido su soporte por muchos años, en los que tuvieron una bella relación con hijos de por medio. También es importante resaltar que los dos tórtolos compartieron una gran pasión: el baile.

¿QUIÉN ES ALLISON HOLKER?

Allison Holker nació en Anoka, Minnesota un 6 de febrero de 1988, por lo que tiene 34 años de edad en la actualidad. Su infancia y juventud se realizaron en Orem, Utah, donde se graduaría de la secundaria Timpanogos en el 2006.

Desde muy chica estuvo interesada en el baile, así que se preparó para ello, llegando a especializarse en música contemporánea, así como en tap, ballet y jazz. Para cuando terminó la secundaria, sabía que quería dedicarse a eso.

Conforme fue pasando el tiempo, se convirtió en una bailarina y coreógrafa profesional, teniendo varios trabajos en televisión, cine y eventos de gran envergadura que jamás serán olvidados por ella, seguramente.

Su carrera en el baile

Cuando aún era menor de edad, en el año 2002 fue parte del equipo de actores y bailarines que se presentaron en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizó en Utah, donde ella vivía.

Su siguiente aparición de gran tamaño sucedió tras acabar la escuela, en el año 2006, pues logró participar en la segunda temporada del programa “So You Think You Can Dance”, llegando a ocupar el octavo lugar de la edición.

Fue parte del elenco de varios programas como “American Idol” y “The Factor X”, pero no solo ello, sino que participó como actriz y bailarina de algunas películas, como “High School Musical” y su secuela, solo por nombrar las más recordadas.

En el año 2014 tendría otra gran aparición en televisión cuando fue anunciada como parte del equipo profesional del show “Dancing With The Stars”, convirtiéndose en pareja del actor Jonathan Bennett.

Allison Holker en una foto subida a sus redes sociales (Foto: Allison Holker / Instagram)

LA SU RELACIÓN ENTRE STEPHEN “TWITCH” BOSS Y ALLISON HOLKER

Stephen Boss y Allison Holker se conocieron en el año 2006, cuando Ivan Koumaev, participante del programa “So You Think You Can Dance” al igual que ella, organizó una fiesta en la que, casualmente, asistieron sin saber que verían a su más grande amor aquella noche.

Si bien ese fue el momento en el que se vieron por primera vez, no hubo ningún flechazo de por medio y cada uno continuó con su vida. Por ironías de la vida misma, Boss luego se convertiría en participante del mismo programa, aunque sería para la cuarta temporada.

Sin pensarlo, ese show de baile en televisión ya les daba algo muy importante en común, pero no sería todo lo que les otorgó, pues sería fundamental en el que el amor nazca entre ambos.

En la temporada 7 del programa de televisión, ambos fueron invitados como parte de las estrellas de anteriores ediciones y allí surgiría el amor. Lo demás ya es historia.

En el año 2013, precisamente el 10 de diciembre, la pareja se casó en el viñedo de California propiedad del productor ejecutivo y juez de “So You Think You Can Dance”, Nigel Lythgoe.

LOS HIJOS DE STEPHEN “TWITCH” BOSS Y ALLISON HOLKER

Durante su matrimonio, la pareja de bailarines formó una consolidada familia, pues trajeron al mundo a dos bebés. El primero de ellos nació el 27 de marzo de 2016 y lo nombraron Maddox.

La segunda alegría de la familia fue Zaia, quien llegó al mundo el 3 de noviembre de 2019. De esta manera, los dos esposos se convirtieron en padres de una pareja de niños.

Sin embargo, ellos dos no son los únicos integrantes de su familia, pues a ellos se inició la hija de Allison, que es fruto de su anterior relación. Ella, quien fue criada como suya por “tWitch”, nació 26 de mayo de 2008 y fue bautizada como Weslie.

La familia que Allison Holker formó son Stephen Boss (Foto: Allison Horker / Instagram)

DATOS PERSONALES DE ALLISON HOLKER