Cristián de la Fuente es el actual protagonista de un gran escándalo en su vida personal. Recientemente, salieron a la luz imágenes muy comprometedoras, donde se observaba al actor de “El juego de las llaves” besando a una mujer que no era su esposa.

Así, el artista admitió que lo que se vio en el video fue “un error de borracho, de tonto”. No obstante, las redes sociales han sido muy críticas con él y le han su brindado apoyo a Angélica Castro, la madre de su única hija y compañera desde hace más de 20 años.

¿Quieres saber más sobre ella? En las siguientes líneas, conoce quién es Angélica Castro. Descubre, así, los principales datos de la biografía de la esposa de Cristián de la Fuente.

¿QUIÉN ES ANGÉLICA CASTRO?

Angelica Castro es una reconocida actriz, presentadora de televisión, empresaria y modelo chilena. A los 14 años, inició su carrera gracias a la Ford Modeling Agency. Desde entonces, ha sido portada de importantes revistas como ELLE, Cosmopolitan, Caras, Cosas, Women’s Health, Shape, Vanidades, entre otras.

Más tarde, se formó como Educadora Diferencial con mención en trastornos de audición y lenguaje, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). En el año 2016, fue nombrada “Ícono de la moda” en su país natal.

La conductora ha participado en programas de Telemundo, Univision, E! Entertainment y Discovery. También ha sido la anfitriona de los eventos: Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Festival de Iquique, Buenos Aires a la Moda, Premios Copihue de Oro, Premios APES y Premio Nacional Chileno en el área de la cultura.

En su faceta como actriz, su trabajo figura en los proyectos: “The Scorpion King”, “Alguien ha visto a Lupita”, “Alma”, “In Plain Sight”, “Profugos”, “Nip Tuck” y “Angel”.

Actualmente, reside en Santiago, Chile, y realiza diversas charlas interactivas tituladas “Tu mejor versión”, con las que busca empoderar a las mujeres al compartir técnicas de ‘mindfulness’ y cuidado personal integral.

Tiene un exitoso programa de radio llamado “Tendencias”, en el que aborda temas como el deporte, la salud mental, viajes, emprendimientos, tecnología, entre otros. Además es la conductora de “Mujer sin Filtro”, un show en vivo que se transmite a través de Instagram.

DATOS PERSONALES DE ANGÉLICA CASTRO

Nombre completo: María Angélica Castro González

Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1972

Edad: 50 años

Nacionalidad: Chilena

Esposo: Cristián de la Fuente (matr. 2002)

Educación: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Instagram: @angelicacastro_

Web: https://www.angelicacastro.cl/

LA RELACIÓN ENTRE ANGÉLICA CASTRO Y CRISTIÁN DE LA FUENTE

Angélica Castro se casó el 5 de enero del 2002 con el también actor Cristián de la Fuente. Desde entonces, las celebs de Chile formaron un sólido matrimonio y son los padres de una joven llamada Laura de la Fuente Castro.

No obstante, en septiembre de 2022, circuló en redes sociales un video en donde se observaba que el intérprete le dio un beso a una mujer desconocida. Tras esto, el artista brindó unas breves declaraciones a En casa con Telemundo.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo (Juan Soler), nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”, expresó.

Hasta el momento, Castro no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, gran parte de sus seguidores le han mostrado su apoyo a través de comentarios en su perfil oficial de Instagram.

FOTOS DE ANGÉLICA CASTRO

