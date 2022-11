La telenovela turca “Secretos de familia”, protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, se emite en España a través de la señal de Antena 3 desde inicios de octubre del 2022. Este thriller policial ha cautivado a la audiencia con su historia y personajes, entre los cuales encontramos a la actriz Başak Gümülcinelioğlu, quien interpreta a Neva Seçkin.

“Yargı”, nombre original del drama otomano, gira en torno al asesinato de Inçi (Ece Yüksel), la hermana menor de la abogada Ceylin, quien hará todo lo posible para meter en prisión al asesino de la joven. Ella y el fiscal Ilgaz no descansarán hasta encontrar justicia en este caso.

Para seguir con sus planes, Ceylin y al fiscal Ilgaz se casan. Esta unión es rechazada por el fiscal Pars, el padre de Neva Seçkin, la exprometida de Ilgaz. La joven está destrozada y llegará a la ciudad dispuesta a reconquistar a su ex prometido. Pero, ¿quién es la actriz que interpreta este personaje de “Secretos de familia”? Aquí te contamos todo sobre Başak Gümülcinelioğlu.

Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak es una actriz, cantante y arquitecta turca (Foto: Başak Gümülcinelioğlu/ Instagram)

¿QUIÉN ES BAŞAK GÜMÜLCINELIOĞLU?

Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak es una actriz, cantante y arquitecta turca. Nació el 22 de octubre de 1991 en Estambul y actualmente tiene 31 años.

Se graduó de la escuela secundaria de Anatolia Bahçelievler. Con 17 años, Başak Gümülcinelioğlu ganó un viaje de estudios de un año a Goodland, Kansas (EE. UU.) gracias al programa American Field Service (AFS).

Durante su estadía en Estados Unidos, Başak Gümülcinelioğlu dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación participando en musicales como “Annie”. Luego estudió en Londres, Ginebra y Bruselas.

Es arquitecta

Başak Gümülcinelioğlu siguió con sus estudios superiores y se graduó en arquitectura en la Universidad Bahçeşehir de Estambul, después se especializó con una Maestría en Diseño Arquitectónico en el İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ).

Si bien ejerció su profesión de arquitecta, su pasión por la actuación fue más fuerte. Es así como Başak Gümülcinelioğlu estudió interpretación en el LAMDA de Londres y en el Müjdat gezen sanat merkezi (MSM) de Estambul.

Başak Gümülcinelioğlu ha participado en varias series de televisión en Turquía como “Love is in the air” (Foto: Başak Gümülcinelioğlu/ Instagram)

Sus inicios en la actuación

Başak Gümülcinelioğlu es una reconocida actriz en Turquía. Ha participado en diversas obras de teatro y series de televisión en su país natal.

Desde 2018, Başak Gümülcinelioğlu ha participado en varias producciones para la pantalla chica. Alcanzó la fama internacional cuando participó en “Love is in the air”, donde conoció a su ahora esposo Çağrı Çıtanak. No solo es actriz, también es una cantante con mucho talento.

¿BAŞAK GÜMÜLCINELIOĞLU ESTÁ CASADA?

Sí. Başak Gümülcinelioğlu está casada con el actor Çağrı Çıtanak, a quien conoció cuando ambos trabajaron en la serie de televisión “Love is in the air”.

Después de dos años de relación, Başak y Çağrı contrajeron matrimonio el pasado 11 de octubre en Turquía en una ceremonia reservada a la que asistieron sus amigos y familiares más cercanos.

Başak Gümülcinelioğlu está casada con el actor Çağrı Çıtanak desde octubre de 2022 (Foto: Başak Gümülcinelioğlu/ Instagram)

DATOS PERSONALES SOBRE BAŞAK GÜMÜLCINELIOĞLU

Nombre de nacimiento: Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak.

Lugar de nacimiento: Fatih, Estambul, Turquía.

Fecha de nacimiento: 22 de octubre de 1991.

Edad: 31 años.

Nacionalidad: turca.

Educación: Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Bahçeşehir

Ocupación: Actriz y cantante.

Años activa: 2016-presente.

Agencia : Ra Entretenimiento.

Matrimonio: Çağrı Çıtanak (Desde 2022).

Başak Gümülcinelioğlu nació el 22 de octubre de 1991 en Estambul, Turquía (Foto: Başak Gümülcinelioğlu/ Instagram)

FOTOS DE BAŞAK GÜMÜLCINELIOĞLU EN INSTAGRAM

Başak Gümülcinelioğlu es arquitecta y tiene una Maestría en Diseño Arquitectónico en el İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (Foto: Başak Gümülcinelioğlu/ Instagram)

No solo es actriz, Başak Gümülcinelioğlu también es una cantante con mucho talento (Foto: Başak Gümülcinelioğlu/ Instagram)