“Mira quién baila” es el nuevo programa que reunirá a los mejores concursantes quienes demostrarán por qué motivo están allí y no descansarán hasta llevarse el premio. Dentro de este interesante grupo de artistas que deslumbrarán al público se encuentra Bianca Marroquín, quien ha destacado en la actuación, el baile y como cantante. ¿Quién es ella?

Bianca Marroquín cuenta con una larga trayectoria en el mundo artístico. Y es que durante muchos años ha participado en importantes producciones que recibieron el aplauso del público.

Si bien ha triunfado en la música y en la actuación se debe tener en cuenta que Bianca desde pequeña se sintió atraída por el baile. Esto también le permitió, en el futuro, llegar a uno de los lugares más importantes en la escena musical: Broadway.

Bianca Marroquín es una actriz que nació en México (Foto: Bianca Marroquín/Instagram)

1. ¿QUIÉN ES BIANCA MARROQUÍN?

Bianca Marroquín nació el 15 de enero de 1975 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León (México).

Cuando era niña se mudó junto a sus padres a Tamaulipas, pero durante las mañanas cruzaba la frontera hasta Texas para recibir clases en la escuela Saint Joseph Academy de Brownsville.

Actualmente es considerada una de las mejores actrices de México.

2. FICHA PERSONAL DE BIANCA MARROQUÍN

Nombre: Bianca Pamela Marroquín Pérez

Bianca Pamela Marroquín Pérez Fecha de nacimiento : 15 de enero

: 15 de enero Año de nacimiento: 1975

1975 Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León Edad: 48 años

48 años Nacionalidad: mexicana

mexicana Profesión: actriz, cantante

Bianca Marroquín ha destacado en la música, la actuación y el baile (Foto: Bianca Marroquín/Instagram)

3. ESTUDIÓ BALLET

Desde pequeña se interesó en la danza y fue así que pidió ser matriculada en clases de ballet. Según La letrade, cuando quiso ser bailarina profesional sus padres no estuvieron de acuerdo con ello, pues no consideraban esta como una profesión realista.

4. ESTUDIÓ COMUNICACIONES EN MONTERREY

Con el objetivo de tener una verdadera profesión Bianca Marroquín ingresó al TEC de Monterrey y decidió estudiar Ciencias de la Comunicación.

A la par de sus estudios universitarios aceptó una oferta para participar en una obra de teatro donde bailaría y cantaría.

Bianca Marroquín estudió Ciencias de la Comunicación (Foto: Bianca Marroquín/Instagram)

5. LA PRIMERA MEXICANA EN BROADWAY

Su gran talento para el baile combinado con la actuación le permitió recibir una de las más importantes invitaciones que puede tener una actriz: ir a Broadway. Allí debutó en junio de 2002 y trabajó al lado de George Hamilton en el teatro Shubert.

6. OBRAS DE BIANCA MARROQUÍN

Su paso por Broadway le abrió las puertas en otras importantes producciones teatrales. Entre ellas se encuentran:

“Chicago”.

“The pajama Game”.

“In the Heights”.

7. PREMIOS RECIBIDOS

A lo largo de su trayectoria artística Bianca Marroquín ha recibido importantes premios por su gran profesionalismo y entrega en cada una de las producciones donde participaba.

Mejor Actriz – Asociación de Críticos mexicanos.

Revelación del año – Asociación de Críticos mexicanos.

Mejor actriz protagónica – Helen Hayes

8. OTRA VEZ EN BROADWAY

Luego de 20 años la famosa actriz volvió a Broadway para formar parte del musical “Chicago”. Así lo indicó el portal NY 1 noticias, asegurando que esto se produce luego de 20 años en que Bianca debutara con el papel de Roxie Hart.

“Fue un gran honor cuando me dieron la oportunidad de ser Velma, regresando de la pandemia cuando fue el opening de todas las obras en Broadway y como había hecho Roxie por 20 años. El hecho de que me hayan ofrecido un reto, y para mí fue una experiencia que no te puedo explicar lo afortunada que me siento. Entonces, el hecho de que me toque vivir esa experiencia de abrir el show y con la canción icónica que escribió John Kander para esta obra también legendaria, es un gran regalo para mí”, dijo la actriz según el citado medio.

Bianca Marroquín llegó a Broadway (Foto: Bianca Marroquín/Instagram)

9. LANZÓ UN ÁLBUM EN EL 2014

Transcurría el 2014 cuando Bianca Marroquín sorprendió a todo el mundo al lanzar su primer álbum titulado “El mundo era mío”.

10. ¿QUIÉN ES LA PAREJA DE BIANCA MARROQUÍN?

Bianca Marroquín se casó en el 2019 con Joseph Schottlan en el hotel Amomoxtli, en la localidad de Tepoztlán, en el estado de Morelos (México).

De acuerdo a Quién, ambos se conocieron en el restaurante del hotel Loews Regency, ubicado en Nueva York. Asimismo, en la entrevista confesó que desde un inicio le gustaron los ojos y las cejas de Jospeh.

“Mi esposo es hermoso… Estaba escogiendo realmente a mi compañero de pandemia, dije ‘con éste me voy a encerrar dos años’, ¿quién lo hubiera pensado?”, precisó según Quién.

Bianca Marroquín y su esposo Joseph Schottlan (Foto: Bianca Marroquín/Instagram)

11. ESTARÁ EN “MIRA QUIÉN BAILA”

La actriz mexicana demostrará todo su talento en el nuevo reality show “Mira quién baila”. Bianca Marroquín competirá con otros artistas en busca de obtener el mayor galardón del programa.

12. FOTOS EN INSTAGRAM DE BIANCA MARROQUÍN

