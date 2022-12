Ha logrado calar en una cultura diferente como su mejor amiga. Sujin Kim, mejor conocida como Chingu amiga, es una influencer surcoreana que hizo de México su nuevo hogar y ha logrado triunfar en menos de cinco años.

Precisamente, triunfar es la consigna de vida en Corea. No está permitida la mediocridad, pero en realidad no todos pueden tener lo quieren o lo que los demás esperan de uno.

Ella, al igual que sus amigos y compañeros, creció bajo duras doctrinas y una fuerte competencia. Mientras su mamá la peinaba o masticaba la comida, debía aprovechar para leer un libro. Los fines de semana, que eran libres, eran la mejor oportunidad para aumentar su conocimiento. Aunque era parte de su normalidad estudiar, era totalmente agotador y estresante.

“Mi sueño era que me enfermara, que tuviera un accidente para descansar y creo que quería que hoy fuera el último día de mi vida, siempre lo pensé, no me quería levantar. Yo pensaba que eso era súper normal”, dijo la influencer en una entrevista con Yordi Rosado.

A continuación, conoce más sobre esta coreana, cómo llegó a México, su recorrido por Latinoamérica, quién le robó el corazón y su presencia en redes sociales.

¿QUIÉN ES CHINGU AMIGA?

Chingu amiga es una youtuber, profesora de coreano y famosa tiktoker que vive en México. Nació el 4 de abril de 1991, en Corea del Sur. Estudió economía en Seúl y, debido al estrés al que estaba sometida, antes de graduarse decide viajar a Latinoamérica para relajarse y, además, aprender español. Visitó países como Perú, Bolivia, Chile y México,de este último quedó enamorada.

Colapso

La influencer contó que se sorprendió de la cultura latina, de poder salir y descansar los fines de semana, así como disfrutar con sus amigos. Al retornar a Corea, le costó mucho volver a adaptarse. Ya en las exigentes aulas, colapsó por el síndrome de burnout, que la mantuvo hospitalizada un mes. No podía ni comer ni caminar.

Regreso a México y estudios

En el 2017 ella regresó a México, donde hizo su posgrado en relaciones internacionales. En la actualidad enseña coreano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Precisamente, el primer video que subió a la plataforma de videos fue hace dos años, mientras era traductora y maestra en una escuela donde enseñaban coreano. La joven contaba algunas costumbres de su país, lo que fue despertando la curiosidad de los internautas. Hoy tiene su página Chinguamiga, donde ofrece clases virtuales y vende libros en coreano.

Fenómeno en las redes sociales

Hoy, Chingu amiga es una de las influencer extranjeras más queridas en México. Su canal de TikTok cuenta con más de 20 millones de seguidores. También tiene su canal de You Tube, donde tiene 6.9 millones de suscriptores. En Instagram la siguen más de 7 millones. ¿Qué ofrece? Sube videos de comedia, retos, baile y sincronización de labios POV en primera persona en esas plataformas. Cuenta anécdotas sobre la diferencia entre la cultura de Corea y México.

Sin embargo, aunque sea aclamada en Latinoamérica, ella cree que para la sociedad de su país no es digna de aplaudir. “Para la sociedad coreana soy una fracasada... Porque no entré a una compañía buena, tengo treinta años y no me he casado, todos mis amigos cuando volvía decían probrecita”, contó.

Chingu Amiga, pese a su éxito, cree que para la sociedad coreana es una fracasada (Foto: Chingu Amiga/Instagram)

¿QUIÉN ES EL NOVIO QUE CHINGU AMIGA Y CÓMO LO CONOCIÓ?

Chingu amiga no está casada, pero ella ha encontrado el amor. Viene saliendo con Rodrigo Vásquez, un mexicano que conoció nada menos que en Tinder y que la viene apoyando en sus proyectos y hasta aparece en sus videos.

Primera cita

La joven contó que la primera cita no fue de lo mejor, pues ella no entendía nada y aún así pasaron como dos horas. “Salí con él, pero no entendí nada de lo que decía, llegué a la cita y no entendía nada. Tomamos café y estábamos hablando y no entendí nada de lo que decía como dos horas, mi novio todavía no me lo cree y yo no entendía y me preguntó en qué trabaja y me dijo algo en español, pero sólo entendí color”, confesó Chingu amiga.

FOTOS DE CHINGU AMIGA

Chingu Amiga junto a otros influencers de México (Foto: Chingu Amiga/Instagram)

Chingu Amiga es muy querida en México y América Latina (Foto: Chingu Amiga/Instagram)

Chingu Amiga es una influencer surcoreana que vive en México (Foto: Chingu Amiga/Instagram)