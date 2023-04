En los últimos años, figuras como Vanessa Huppenkothen, Inés Sainz Gallo o Marion Reimers han abierto paso para la inclusión de mujeres en las transmisiones de torneos masculinos, un camino que seguirá Daniella López Guajardo, quien hará su debut como narradora en la Liga MX.

Además de destacar en los deportes, la celeb de México es una figura muy popular en redes sociales, donde cuenta con más de 60 mil seguidores, con quienes comparte sus recuerdos de su paso por cadenas como Telemundo, TV Azteca, Fox Sports, entre otros.

Debido a su amplia experiencia, López Guajardo será la nueva voz femenina que narrará los partidos de la Liga MX, un hito importante en la televisión y el deporte mexicano.

La cadena mexicana felicitó a Daniella López Guajardo por su debut en la Liga MX (Foto: Women of FOX Sports/ Instagram)

¿QUIÉN ES DANIELLA LÓPEZ GUAJARDO?

Nacida en Torreón, en el estado de Coahuila, Daniella López Guajardo es una de las periodistas deportivas mexicanas más destacadas de los últimos tiempos, con una amplia experiencia como presentadora y reportera para distintas cadenas internacionales.

De acuerdo con El siglo de Torreón, la relación entre Daniella y los reflectores inició a los 16 años de edad cuando participó de un casting para “Nuestra Belleza”, el cual si bien no pasó, dejó en claro su carisma frente a las cámaras, por lo que fue convocada a otra audición, esta vez para TV Azteca.

Aunque sus primeros pasos se dieron en la sección de espectáculos y entretenimiento, empezaría a relacionarse con el deporte, su principal pasión y en donde destaca en la actualidad.

“Un día, llegué al programa de la mañana y no me dejaron pasar. Me dijeron: ‘hablaron de México, que te tienes que hacer cargo del noticiero de mediodía’. Yo no sabía nada de noticieros, me ‘avientan’ ese día y aprendo mucho. Duré más de un año como la titular de Hechos Meridiano. A la par, estaba la sección de Deportes y siempre trataba de apoyar esa sección”, explicó a playersoflife.

La mexicana durante una cobertura durante la pandemia de la COVID-19 (Foto: Daniella López Guajardo / Instagram)

Luego de su buena experiencia, ESPN le contactó para ofrecerle la oportunidad de unirse al equipo.

“Empiezo con todo lo de deportes, estaba con Zona Puma. Me encargaba de los colores de los partidos, entrevistas especiales... Duré casi dos años, de ahí me fui a Univisión”, recordó.

Al mismo tiempo, la presentadora tuvo la oportunidad de compartir en radio Leyendas con el exportero mexicano Oswaldo Sánchez y el boxeador Cristian Mijáres, así también con Luis Simón.

Luego de esta experiencia, Fox Deportes convocó a la periodista, aprovechando su vínculo con Laguna.

“Después de Univisión Deportes me buscaron de Fox. Querían a alguien que estuviera aquí en Torreón para que se encargara de cubrir a Santos. Necesitaban a alguien con facilidad de viajar y sobre todo que no tuviera problemas con los horarios. Esto es un trabajo de 24 horas, siete días a la semana”, explicó.

En su experiencia con Fox Deportes, a Daniella le tocó ser reportera de cancha en el fútbol masculino y en la rama femenina era analista junto a Martín Zúñiga, Rodolfo Landeros y Mariano Trujillo.

“Mi trabajo consiste en llegar cinco horas antes al estadio, a veces hasta seis. Cuando hay programas hacemos una hora de previa; después transmitimos el juego y terminamos con un postgame, que sirve para ver las reacciones, quién ganó, quién perdió y detalles del encuentro”, destacó.

DANIELLA LÓPEZ GUAJARDO EN LA LIGA MX

En conversación con La Opinión, la periodista destacó la importancia del hito que ha conseguido al ser la primera narradora mexicana de un partido de liga local.

“Narrar un partido de varonil es una responsabilidad enorme, pero también es una oportunidad de demostrarme a mí misma y a todas las mujeres que estamos en este camino y que queremos abrirnos puertas en este ámbito deportivo, que sí se puede. Que las oportunidades existen, que si te esfuerzas al máximo las oportunidades eventualmente vendrán, que no hay que desesperarnos”, inició.

En ese sentido, destacó que, poco a poco, las mujeres han conseguido abrirse paso en un deporte dominado en su mayoría por hombres.

“Es bastante complicado estar en un mundo donde la mayoría son hombres, pero poco a poco las mujeres han abierto espacios para que nosotras podamos estar, para que podamos desenvolvernos en este medio”, explicó.

De hecho, la presentadora aprovechó para compartir un mensaje de igualdad en el deporte, pues, según reflexionó, “los mismos compañeros también tienen que ser un poco más flexibles, más abiertos al hecho de que hay mujeres que son buenas en lo que hacen”.

“Las mujeres somos aguerridas, pero una parte importante es que los compañeros hombres acepten que también hay una mujer que puede hacer el trabajo que ellos hacen, que también hay una mujer que se prepara igual que ellos y que nos esforzamos un poco más, porque sabemos lo que se avecina: que es un mundo que ha estado dominado por los hombres en su mayoría, pero sabemos que por esa razón tenemos que prepararnos el doble o el triple”, expresó.

La periodista fue parte de la transmisión del mundial Qatar 2022 (Foto: Daniella López Guajardo / Instagram)

¿CÓMO INFLUYE EN FÍSICO EN LA TELEVISIÓN?

Pese a su amplia experiencia, existen las críticas sobre la influencia del físico en la televisión, de las cuales la periodista no ha estado libre, por lo que aprovechó para referirse a las acusaciones.

“Antes ponías a alguien que se veía bien estéticamente, una mujer muy guapa… eran los estándares que se utilizaban hace 20 años, ahorita ya no. Ahorita tienes que saber utilizar tu inteligencia y demostrarla. Si tu inteligencia está junto con un físico agradable, pues qué bueno, pero de verdad, no es necesario. Lo más importante y lo más bello que puede tener una mujer es su inteligencia, más allá de la parte física”, indicó.

Finalmente, la periodista mexicana hizo un llamado a las mujeres a “demostrar a cuadro la inteligencia más allá de un buen físico”.

“Todavía existen mujeres que piensan que un físico lo es todo, no es así, no es necesario mostrar de más para poder capturar la atención del televidente. Para mí es más mérito el hecho de que tú demuestres la capacidad que tienes para que la gente diga: ‘mira, ella estudió, ella sabe de lo que está hablando’”, expresó.