Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo y es imprescindible que uno sepa manejarlas de la manera más correcta posible y así evitar perjudicarse, como lo hizo Federico Zapata, el músico que formaba parte de Los Caligaris hasta que escribió un comentario en Twitter, con el que menospreció a los mexicanos y el fútbol.

En medio de las celebraciones de Argentina por obtener su tercera Copa del Mundo, este músico no toleró algunas críticas extranjeras a algunos elementos de la “Albiceleste”, así que aprovechó sus plataformas digitales para responderles, aunque no lo hizo de una manera adecuada, ya que sus palabras fueron ofensivas para un grupo de personas muy numeroso.

Sus acciones trajeron consecuencias importantes para la banda respecto a su imagen con México, uno de sus principales mercados, y también para Federico Zapata, quien se quedó sin trabajo, ya que los directivos del grupo musical optó por retirarlo y limpiar su reputación por aquellas palabras que el señor en mención emitió.

FEDERICO ZAPATA, EL MÚSICO PRESO DE SUS PALABRAS

Federico Zapata, al igual que los demás integrantes de Los Caligares, es argentino. El músico se encargaba de tocar el trombón en la agrupación hasta que fue separado de la misma por los comentarios que escribió en su cuenta de Twitter, a vista y paciencia de todos, en especial de los mexicanos, quienes se sintieron muy ofendidos.

Todo ocurrió luego de que Argentina haya vencido a Francia en la final del Mundial y él se haya convertido en uno de los más grandes defensores de los futbolistas campeones en las redes sociales. Para ser más precisos, contaremos los hechos conforme se fueron dando de manera cronológica.

Como recordaremos, Emiliano Martínez fue premiado como el mejor arquero del campeonato y, al recibir el trofeo dorado en forma de guante, se lo colocó en los genitales y se burló de los rivales, ganándose la crítica de los periodistas especializados y de la opinión pública mundial que no respaldó ese gesto obsceno.

Uno de los periodistas que dio su opinión fue Pavo Villa en su cuenta de Twitter. “El famoso ‘Dibu’ es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Es campeón del mundo y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen”, escribió.

Aquellas declaraciones no cayeron bien en un eufórico Federico Zapata, quien en medio de los festejos decidió responder al hombre de prensa. Es así que el entonces músico de Los Caligaris escribió una respuesta con la que le dio con palo a los mexicanos y a su fútbol, lo cual es algo muy hiriente para cualquier hincha de este deporte.

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la c*la rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, mar*ca”, respondió Federico Zapata, quien luego se dio cuenta de lo que escribió y borró tal publicación.

UN PERDÓN QUE NO SIRVE DE NADA

Los mexicanos, quienes se encontraban muy dolidos por aquellas palabras, repudiaron a Federico Zapata y a Los Caligaris por tener aquella opinión despectiva. Es así que, al abrir los ojos y percatarse de la magnitud de lo que escribió, el dueño del trombón eliminó su post y luego emitió unas disculpas a todo su público del país azteca.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas , no involucren a la banda porque ellos no me dicen qué escribir”, dijo Zapata.

Sin embargo, sus actitudes ya habían ido más allá de lo que se imaginó y la banda obtuvo mucho odio en las redes sociales, por lo que necesitaban limpiar su imagen de manera contundente, así que, como dice el dicho, muerto el perro, muerta la rabia, se informó que Zapata fue despedido de la agrupación musical argentina.

EL DESPIDO DE FEDERICO ZAPATA

Mediante las redes sociales de la agrupación se dio a conocer que Federico Zapata fue separado de la agrupación tras sus comentarios despectivos en contra de los mexicanos y su fútbol, deporte que despierta pasiones en aquel país, así como en la mayor parte del mundo.

Además, se enfatizó en que la banda y cada uno de sus miembros no comparten los mismos comentarios negativos, por lo que no conciben que alguien que compartió tanto con ellos tenga esa opinión sobre un pueblo que tanta alegrías les trajo a lo largo de su carrera profesional como músicos.

“Amigos y amigas, nos apena mucho la situación que se ha generado por los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor por México y su gente. Ante tal situación anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante, ya que sus declaraciones, llenas de violencia, no nos representan. Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nostros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será, sembra alegría y amor. México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, se puede leer en el comunicado.

ZAPATA SE ALEJA DE TWITTER

El miércoles 21 de diciembre, ofuscado por todas lo ocurrido, Federico Zapata tomó la radical decisión de cerrar su cuenta de Twitter por un tiempo que no se dio a conocer, aunque es entendible que lo haga, pues ha recibido cientos de mensajes y comentarios odiándolo, además de que perdió su trabajo.