Las producciones turcas llegaron para quedarse y conquistar al público televidente de varios países. Precisamente, una de las telenovelas que viene dando mucho que hablar es “El fuego del destino” protagonizada por un gran elenco de actores entre los que se encuentra Hazar Ergüçlü, considerada una de las jóvenes promesas en la actuación.

“El fuego del destino” es una producción que luego de triunfar en Turquía cruzó fronteras y llegó a países como España, Estados Unidos y otras naciones de América Latina.

En esta interesante producción se puede ver a reconocidas figuras de la escena turca como Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprakcan Adıgüzel, Cem Sürgit, Yiğit Sertdemir y Fatih Cetintas.

Pero una de las actrices que más ha llamado la atención, por su gran talento demostrado, es Hazar Ergüçlü, quien hizo su debut oficial en el mundo de la actuación en el 2010.

Hazar Ergüçlü ha participado en alrededor de diez telenovelas y ocho películas de su país donde fue elegida como la protagonista en la mayoría de producciones.

¿QUIÉN ES HAZAR ERGÜCLÜ?

La actriz Hazar Ergüçlü nació el 1 de enero de 1992 en la localidad de Nicosia Norte.

Tiene nacionalidad Turcochipriota debido a que su lugar de nacimiento fue en la República Turca del Norte de Chipre.

Proviene de una familia cristiana. Sus padres son Süleyman Ergüçlü y Neşe Ergüçlü y tiene un hermano llamado Yusef Ergüclü.

Estudió en la Universidad de Haliç y, tras ello, siguió estudios de teatro en su localidad. Su debut como actriz profesional fue en el 2010 y una de las primeras producciones en la que participó fue la película “Gölgeler ve Suretler”.

Precisamente, el cineasta Derviş Zaimel fue quien le dio la oportunidad de trabajar en su proyecto.

FICHA PERSONAL DE HAZAR ERGÜCLÜ

Nombre: Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1992

1 de enero de 1992 Lugar de nacimiento: Nicosia Norte

Nicosia Norte Edad: 30 años

30 años Nacionalidad: turcochipriota

turcochipriota Profesión: actriz

actriz Inicio en la actuación: 2010

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE HAZAR ERGÜCLÜ?

En el 2019, Hazar Ergüçlü llamó la atención de sus millones de fans tras ser vista con el director Onur Ünlü, quien sería su nueva pareja.

Varios medios internacionales han informado sobre este romance debido a que el hombre tendría muchos más años que la reconocida actriz, según lo indicó el portal diezminutos.

El citado medio informó, en el 2019, que la pareja fue fotografiada cuando paseaban juntos por la calle.

Pero ante tanto cuestionamiento, fue el propio Onur Ünlü, quien salió a dar su opinión.

“Me enteré de nuestra diferencia de edad por la prensa. Ni siquiera me había fijado en eso. En Hazar hay grandes cosas por encima de eso. Me enamoré de la inteligencia y de lo divertida que es”, sostuvo según diezminutos.

HAZAR ERGÜCLÜ EN “EL FUEGO DEL DESTINO”

En la telenovela “El fuego del destino”; la actriz interpreta a Çiçek Görgülü, una joven dulce e inocente que trabaja en la casa de Ruya. Aunque es parte de la servidumbre, ella y Ruya son buenas amigas.

Çicek espera su boda, pero un golpe cruel del destino destruye sus planes, y se ve obligada a enfrentar el desafío de una transformación física y psicológica devastadora, donde solo el valor y la verdadera fuerza de carácter la ayudarán a prevalecer.

HAZAR ERGÜCLÜ PARTICIPÓ EN LA SERIE “THE MALLORCA FILES”

El gran talento de Hazar Ergüçlü le ha permitido recibir la invitación de importantes productoras para formar parte del elenco de interesantes producciones.

Fue así como en el 2019 viajó al Reino Unido para incorporarse al elenco de la serie “The Mallorca Files”, según indicó trt.net.

En ese país, la actriz turca actuó como estrella invitada y participó de 10 capítulos.

FOTOS DE INSTAGRAM DE HAZAR ERGÜCLÜ

