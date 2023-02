“Outer banks” regresó con una tercera temporada, lo que implica que Madelyn Cline volvió en su rol de Sarah Cameron. En la serie de Netflix, su interés amoroso fue John B y, aunque el amor trascendió de la pantalla, la relación entre los protagonistas terminó hace mucho. Actualmente, la actriz mantiene un romance con Jackson Guthy.

Las estrellas del programa de televisión salieron desde el 2020, pero solo duró poco más de un año.

Desde entonces, la actriz de títulos como “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, ha decidido mantener su vida privada lo más alejada posible de los reflectores y las redes sociales. No obstante, eso no significa que el resto del mundo no esté interesado en saber todos los detalles de su vida amorosa.

¿Quién es el novio de Madelyn Cline? La intérprete fue vista por primera vez con Jackson Guthy en julio de 2022, después de que fueran fotografiados juntos en una cita en Malibú, California.

Luego de unos meses, ella decidió confirmar su relación en una entrevista con la revista The Cut y contó que vivía en una “casa de Malibú que comparte con su novio y sus perros”.

¿QUIÉN ES JACKSON GUTHY?

Jackson Guthy es un cantante estadounidense que forma parte de la banda North Nine. Asimismo, es hijo de Victoria Jackson, una conocida empresaria y fundadora de la marca de cosméticos Victoria Jackson Cosmetics.

DATOS PERSONALES DE JACKSON GUTHY

Nombre completo: Jackson Guthy

Jackson Guthy Fecha de nacimiento: 19 de marzo de 1996

19 de marzo de 1996 Edad: 26 años

26 años Lugar de nacimiento: Los Ángeles, California, Estados Unidos

Los Ángeles, California, Estados Unidos Ocupación: cantante y compositor

cantante y compositor Género musical: pop y rock

pop y rock Instagram: @jacksonguthy

Jackson Guthy disfrutando del calor y mostrando sus tatuajes (Foto: Jackson Guthy / Instagram)

LA PASIÓN DE JACKSON GUTHY POR LA MÚSICA

Nació el 19 de marzo de 1996 en Los Ángeles, California, y tuvo una pasión por la música desde pequeño, pues empezó a tocar el piano con tan solo cuatro años. Además, empezó a escribir canciones a los siete.

LA ETAPA COMO SOLISTA DE JACKSON GUTHY

Antes de formar parte de North Nine, Jackson incursionó en la industria musical como solista. Su primer tema fue “Loving”, que presentó en el programa de Ellen DeGeneres en el 2011.

Fue telonero de populares bandas juveniles como Big Time Rush y One Direction durante sus giras por Estados Unidos.