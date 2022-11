Carmen Jedet es una versátil artista, que ha logrado abrirse paso en diferentes ámbitos como actriz, cantante y hasta empresaria. Su último logro -de momento- ha sido ingresar a la televisión mexicana. Conoce más sobre uno de los rostros más conocidos de la farándula española.

Jedet está muy emocionada, pues ha logrado ingresar a la televisión mexicana como protagonista de la serie “Mujeres asesinas”. Ella aparece en “Llámame Paula”, el cuarto capítulo y que se estrenó el 25 de noviembre 2022.

La historia narra la vida de Ángel, un joven fisioterapeuta, que abraza su verdadera sexualidad y se convierte Paula. “Me gustaría que, al ver a una mujer como Paula, en lugar de mirarla con rechazo, la miren con aceptación, amor y respeto”, dijo Jedet, quien es además de cantante, actriz es activista LGBTQ+ española Jedet. Conoce más sobre este personaje. Su vida, actividades y cómo le va en el amor.

¿QUIÉN ES JEDET?

Carmen Jedet Izquierdo Sánchez, o simplemente Jedet, como todos la conocen, nació en 1992 en Polícar, un pequeño pueblo de Granada, España. Es transgénero.

A lo 12 años decidió adoptar su verdadera identidad y escogió el nombre de Jedet, que formó con las iniciales de su largo nombre con el que fue bautizada cuando era pequeña. “Pensaba que era un rollo ser yo tal y como se suponía que tenía que ser. Algo nunca encajó en mí. Me parecía un castigo... Veía a mi prima y pensaba: ‘Qué suerte ha tenido ella, ¿por qué yo no?’”, contó al diario El País. Con el paso de los años, logró convertirse en lo que realmente había soñado y se abrió camino como toda una artista y empresaria.

Libros

En 2016, cuando tenía 24 años, se hizo muy popular en redes bajo el nombre de King Jedet y aprovechó su fama para publicar su primer libro: “Mi regalo”, en el que narra sus vivencias y abre paso a su proceso de transformación. Luego ha publicado otro llamado “Efecto mariposa”.

Carrera

Estudió arte dramático e inició su trayectoria televisiva con papeles secundarios en “Looser” y “Paquita Salas”. Su gran oportunidad profesional llegó con la serie “Veneno” (2020), donde interpretó a Cristina Ortiz, la Veneno. Su actuación dio frutos y obtuvo el premio Ondas como mejor actriz. Su papel más reciente ha sido Paula en “Mujeres asesinas”. También asesora en programas de Netflix como “¿A quién le gusta mi follower?”.

Jedet incursiona en varios rubros (Foto: Jedet/Instagram)

Cantante

Hizo la canción principal de la serie “Veneno”, titulada “Veneno pa’ tu piel”, que está vinculada a la lucha por los derechos de las personas la comunidad LGTBIQ+. En 2017 coloboró en el tema “Reinas” y en 2022 lanzó su primer disco “A los hombres que he tenido que olvidar”.

Empresaria

Jedet no solo se dedica a escribir, cantar y actuar. En 2022 lanzó su primera colección de maquillaje, en colaboración con Krash Kosmetics, siendo el iluminador, el producto estrella de la línea. Se agotó en solo 24 horas.

Jedet tiene su marca de maquillaje (Foto: Jedet/Instagram)

¿CÓMO LE VA A JEDET EN EL AMOR?

Jedet ha tenido varias relaciones, que ella misma ha calificado como tóxicas. Su último amor conocido ha sido el cantante Josh Ortiz, con quien tuvo una relación de idas y vueltas, que finalmente concluyó en setiembre 2022.

La artista ha dejado claro que la relación se acabó porque no eran compatibles como pareja y aclaró que no hubo ningún tipo de maltrato ni infidelidad.

“Quiero dejar claro que no hemos roto porque nos hayamos hecho daño, simplemente hay veces que te das cuenta de que una persona no es para ti porque son diferentes o no compatibles al cien por cien (...) Si no tengo relación a día de hoy con él no es porque me haya engañado o enfadado”, indica la actriz, de acuerdo con el medio Los 40. Jedet aprovechó para agradecer a su expareja todo el apoyo en su transición.

Ahora, Jedet disfruta de sus soltería y se divierte con quien quiere y cuando quiere: “Me encuentro más poderosa que nunca. Siento que he florecido, y cuando una florece después de una relación, es porque has hecho bien en salir de ahí, porque no tenías que estar ahí”.

FOTOS DE JEDET

Jedet es uno de los rostro más visibles de la farándula española (Foto: Jedet/Instagram)

Jedet ha logrado abrirse paso y cruzar las fronteras españolas (Foto: Jedet/Instagram)