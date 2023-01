En una gran polémica se ha visto envuelto Dani Alves, quien fue acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una muchacha en una discoteca de Barcelona, lugar hasta donde fue el jugador con un grupo de amigos el 30 de diciembre de 2022. La denuncia formal fue presentada tres días después, el 2 de enero, por lo que un juzgado de instrucción investiga el caso. Al respecto, el futbolista negó los cargos y aseguró que todo es mentira; y si bien, hay quienes lo respaldan, hay una persona que salió en su máxima defensa, nos referimos a Joana Sanz, su esposa.

Ella dejó muy claro que su pareja no es como la están señalando y que siempre hay personas que se le acercan con otras intenciones. “Regresamos el 30 a Barcelona y salió con sus amigos para desconectarse [tras el Mundial]. Salió a bailar y a disfrutar de la música como a él le gusta, no hay nada de malo (…). Yo he visto, muchas veces, cómo mujeres atrevidas se acercan a mi marido para intentar algo, en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy. Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es”, manifestó en una entrevista para el programa “Y Ahora Sonsoles”.

Debido a su mujer ha dejado en claro su posición y pone las manos al fuego por el hombre que ama, muchos se preguntan quién es exactamente ella. Si tampoco lo sabes, no te preocupes que Mag te lo da a conocer a continuación.

El futbolista y su esposa Joana Sanz disfrutando de unos días libres juntos a su mascota (Foto: Dani Alves / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE JOANA SANZ

Nombre completo: Joana Sanz

Joana Sanz Lugar de nacimiento: Tenerife

Tenerife Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 6 de septiembre

6 de septiembre Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 29 años

29 años Estatura: 1.80 m

1.80 m TikTok: @joanasanz1

Joana Sanz presenta una creación de Etam durante el desfile de la colección Prêt-à-Porter Primavera-Verano 2019 en París, el 25 de septiembre de 2018 (Foto: Alain Jocard / AFP)

2. FAMILIA DE REINAS DE BELLEZA

La belleza y porte elegante destaca en su familia, ya que dos de las primas de Joana Sanz han llegado a coronarse como Miss en el certamen insular. No solo ello, pues su madre ganó el certamen Miss Atlántico, publica La Vanguardia.

3. DESCUBREN QUE TIENE POTENCIAL COMO MODELO

Cuando apenas era una adolescente, a los 15 años, fue descubierta por un estilista en un casting, quien le vio un gran potencial como modelo.

4. PARTICIPA EN UN CONCURSO DE MODELAJE

A los 17 años, Joana Sanz participó en el concurso Supermodel of The World, organizado por la agencia estadounidense Ford.

Joana Sanz presenta una creación de la colección Otoño/Invierno 2016-2017 de Andrés Sarda durante la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week en Madrid el 21 de febrero de 2016 (Foto: Belén Díaz / AFP)

5. DESTACA Y ES PREMIADA EN EL MODELAJE

El año 2015 se consagra en el mundo del modelaje, siendo elegida Mejor modelo de la pasarela Swimwear Fashion Week Gran Canaria Moda Cálida. Asimismo, fue premiada como Modelo revelación en el Fashion Week Madrid.

6. PORTADA E IMAGEN DE VARIAS REVISTAS Y MARCAS

Diversas marcas famosas la llamaron para ser su imagen, entre ellas Sony Xperia, Samsung, YSL Beauty, L’Oréal hair, etc. Ahora trabaja con Lanvin, Calzedonia, Etam, Ralph & Russo Haute Couture y más. No solo ello, pues ha sido portada de varias revistas: Woman, Elle, Icon, Vogue Arabia y otras más.

7. ESTUDIÓ LA CARRERA DE PSICOLOGÍA

De acuerdo con Marathi TV, Joana Sanz se encontraba estudiando Psicología, pero tuvo que dejarla por la apretada agenda de su carrea como modelo.

Joana Sanz presenta una creación de la colección Primavera/Verano 2017 de Dolores Cortés durante la Semana de la Moda de Madrid el 17 de septiembre de 2016 (Foto: Belén Díaz / AFP)

8. ARREGLOS ESTÉTICOS

La esposa de Dani Alves dio a conocer que tiene algunos retoques estéticos, de los cuales no se avergüenza, incluso pidió a quienes se sometieron a algún “arreglito” decirlo sin temor porque es algo normal. “Tengo ácido hialurónico en el labio de arriba. Las ojeras me las hice después de tres años porque estaban muy negras ya”, señaló al tiempo de indicar que se hizo bruxismo, aunque no le agrada mucho. En esa misma entrevista, publicada por Marca, reveló que cuando era más joven se aumentó el busto.

9. PRACTICA MUCHO DEPORTE

Para mantener su figura, ella practica bastante deporte, en especial salir a correr, pues le ayuda a relajarse y desconectarse del mundo.

10. RELACIÓN CON DANI ALVES

Conoció a Dani Alves en 2016 por amigos en común, al poco tiempo comenzaron un romance que llegó al altar en 2017, en una boda íntimo realizada en Paría, Francia.