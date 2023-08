“Nadie como tú” es una telenovela de TelevisaUnivision que fue estrenada el pasado 14 de agosto. La producción de Ignacio Sada se ha convertido rápidamente en un tema del que todo el mundo habla. Además, tiene como protagonista a Karla Esquivel, una joven actriz a quien muchos la catalogan como la gran promesa de la actuación. A continuación, conoce más sobre ella.

En el melodrama Karla Esquivel trabaja al lado del actor Brandon Peniche, quienes -en la ficción- se verán envueltos en una serie de sucesos donde reinará el misterio, la comedia, el romance y las sorpresas.

Pero Karla Esquivel no es un rostro nuevo en el mundo de las telenovelas y series, pues ha participado en otras que tuvieron gran relevancia en varios países.

Karla Esquivel es Ximena en "Nadie como tú" (Foto: TelevisaUnivision)

1. ¿QUIÉN ES KARLA ESQUIVEL?

Karla Esquivel nació el 13 de junio de 1995, en Ciudad de México.

Desde pequeña demostró tener grandes dotes para la actuación y fue así que con el paso del tiempo llegó a convertirse en una reconocida actriz.

Proviene de una familia dedicada al arte, pues su abuelo fue actor y así se interesó mucho por ese mágico mundo. También contó con el apoyo de su madre para estudiar esa profesión.

Karla Esquivel es una actriz que nació en México en 1995 (Foto: Karla Esquivel/Instagram)

2. FICHA PERSONAL DE KARLA ESQUIVEL

Nombre: Karla Esquivel

Karla Esquivel Fecha de nacimiento: 13 de junio

13 de junio Año de nacimiento: 1995

1995 Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Edad: 28 años

28 años Nacionalidad: mexicana

mexicana Profesión: actriz

Karla Esquivel participó en importantes series y telenovelas (Foto: Karla Esquivel/Instagram)

3. SIGUIÓ LOS PASOS DE SU ABUELO

En una entrevista con la revista Caras, Karla Esquivel reveló cómo fue que nació en ella el interés por ser actriz. Según informó Tiempo X -en esa conversación- la joven mexicana contó cómo su abuelo le relataba sobre esa profesión.

“Él de joven era actor y lo dejó, pero cuando me platicaba de sus años de actor yo veía cómo le brillaban los ojos y pensé en que yo quería hacer algo que me apasionara de la misma forma que a él. Yo me estaba inclinando más hacía la literatura y no sabía que al final sería también la actuación”, indicó según el citado medio.

“Pienso que no solo estoy cumpliendo mi sueño, sino el de mi abuelo”, agregó Esquivel.

Karla Esquivel de niña junto a su abuelo (Foto: Karla Esquivel/Instagram)

4. ESTUDIÓ EN EL CEA DE TELEVISA

La actriz estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa donde pudo tener importantes conocimientos que le ayudaron de manera profesional. De esa casa de estudios egresó en el 2018.

5. SERIES DE KARLA ESQUIVEL

“El rey, Vicente Fernández” (2022)

6. TELENOVELAS DE KARLA ESQUIVEL

“Doña Flor y sus dos maridos” (2019)

“Vencer el miedo” (2020)

“Mi camino es amarte” (2023)

“Nadie como tú” (2023)

Karla Esquivel tiene 28 años de edad (Foto: Karla Esquivel/Instagram)

7. EN EL ESTRENO DE “NADIE COMO TÚ”

La actriz se vistió de gala durante el estreno de la telenovela “Nadie como tú”. Precisamente, ella lució un vestido largo de color verde y sus fotos del evento las publicó en su red social de Instagram.

Karla Esquivel durante el estreno de la telenovela "Nadie como tú" (Foto: Karla Esquivel/Instagram)

8. MÁS DE 93 MIL SEGUIDORES

Karla Esquivel cuenta con más de 93 mil seguidores en su red social de Instagram. En dicha plataforma publica fotografías de sus trabajos en la actuación, de sus viajes y paseos al aire libre o lugares majestuosos.

En su Instagram también se puede ver que tiene grandes dotes para el modelaje, pues posa muy bien para la cámara.

Karla Esquivel también tiene dotes de modelo (Foto: Karla Esquivel/Instagram)

9. KARLA ESQUIVEL EN “NADIE COMO TÚ”

En “Nadie como tú”, Karla Esquivel interpreta a Ximena, una joven cuyo sueño es convertirse en maestra mezcalera. Ella no le teme a nada ni nadie y hace todo lo posible por ayudar a su padrino José María, quien cobijó a la que cree su familia; ya que la muchacha no sabe que sus verdaderos padres forman una de las dos estirpes más poderosas de la zona.

Karla Esquivel durante las grabaciones de "Nadie como tú" (Foto: Karla Esquivel/Instagram)

10. FOTOS EN INSTAGRAM DE KARLA ESQUIVEL

