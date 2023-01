La tercera temporada de “La casa de los famosos” sí que mantendrá enganchada a la audiencia con los participantes que ingresaron al reality. Liliana Rodríguez es otra de las celebridades que entró al programa y asegura que pondrá en “jaque mate a todos” a la hora de armar sus estrategias para quedarse y ser la ganadora.

Además de asegurar que ni su voz ni su risa pasarán desapercibidas durante la convivencia, sabe que al tener un carácter muy fuerte tendrá que controlarlo. “No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Admito, me gustan las cosas como yo las quiero, donde yo las quiero y cuando yo las quiero; evidentemente, en ‘La casa de los famosos’ voy a tener que ceder algo de territorio, pero no completo”, advirtió.

Si aún no sabes quién es, no te preocupes que a continuación te damos a conocer más datos sobre esta famosa.

Liliana Rodríguez forma parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE LILIANA RODRÍGUEZ

Nombre completo: Liliana Rodríguez Morillo

Liliana Rodríguez Morillo Lugar de nacimiento: Caracas

Caracas Nacionalidad: Venezolana

Venezolana Cumpleaños: 26 de abril

26 de abril Año de nacimiento: 1967

1967 Edad: 55 años

55 años Instagram: @lilianarodriguezmorillo

2. ¿QUIÉN ES LILIANA RODRÍGUEZ?

Liliana Rodríguez es cantante, actriz, conductora y comediante venezolana que ingresó a “La casa de los famosos 3″.

3. FAMILIA DE ARTISTAS

La venezolana es hija de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y de la vedete Lila Morillo, y al igual que sus padres, el arte corre por sus venas.

Se considera una persona muy alegre (Foto: Liliana Rodríguez / Instagram)

4. FACETA ACTORAL

Liliana Rodríguez debuta en la telenovela “Maribel” (1989) junto a su madre y su hermana Lilibeth Morillo. Luego le siguieron más de una docena de producciones como “Mundo de fieras” (1991-1992), “Morelia” (1995-1996), “Gata salvaje” (2002-2003), “Las dos caras de Ana” (2006-2007), “Mi ex me tiene ganas” (2012), “11-11: En mi cuadra nada cuadra” (2013), entre otras.

5. SE INICIA COMO HUMORISTA

Fue en el año 1993, que Lilian Rodríguez inicia su faceta como humorista en el programa venezolano “Sal y Pimienta”, donde dio vida a Aguacerito.

6. LANZA SUS ESPECTÁCULOS MUSICALES

En 2015, inicia sus presentaciones en Florida con sus shows llamados “Made in Venezuela”, un monólogo musical, en el que repasaba la carrera de sus padres.

En 2016, lanza “El Show de Las Morillo”, al lado de su madre y a su hermana Lilibeth.

Le gusta cantar cuando hace cualquier actividad en casa (Foto: Liliana Rodríguez / Instagram)

7. TUVO PROBLEMAS CON EL ALCOHOLISMO

Durante una entrevista en el programa “¡Siéntese Quien Pueda!”, Liliana Rodríguez reveló que tuvo problemas de alcoholismo, luego de que el padre de su hija decidiera terminar su relación. “Toqué fondo y me dediqué a beber. Me dije: ‘Si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo”, contó.

8. UNA MALA RELACIÓN CON SU PADRE

En la misma entrevista reveló que con su progenitor José Luis Rodríguez no se llevaba muy bien, pero lo que más le dolió fue cuando se comunicó con él para que la aconsejara respecto a la separación con el padre de su hija, pero ‘El Puma’ le cortó. “Él no sabía si yo estaba a punto de tirarme de un décimo piso, él no sabía para qué yo lo estaba llamando. Yo he tenido que perdonar todas esas cochinadas”, relató.

Asimismo, contó que el cantante no fue agradecido con su madre Lila: “La fuerte era ella. Él siempre quedó corto como esposo y como papá”.

9. PUSO EN PELIGRO SU VIDA POR EL ALCOHOL

Como Liliana Rodríguez quería deshacerse del dolor que sentía, encontró en el licor su refugio, por lo que en varias ocasiones condujo en completo estado de ebriedad, poniendo en riesgo su vida. “Manejé más de una vez bebida y Dios me libró de cosas horrorosas”, reveló por lo que el amor de su madre y hacia su hija Galilea López Morillo la ayudaron a salir de ese hoyo en el que se había metido, y lo logró.