La sexta temporada de “La isla de las tentaciones” sí que arrancó con todo y ha hecho tambalear a las parejas que llegaron muy seguras de sus sentimientos al programa. Una de las primeras relaciones que parece desmoronarse es la de David Vaquero y Elena Adsuara, quienes se hacen llamar Ken y Barbie. La responsable de este terremoto en el romance de más de dos años es María Aguilar, con quien el participante había tenido mucha afinidad desde el principio, algo que ya había encendido todas las alarmas.

Si bien, para los televidentes del relity de Telecinco era cuestión de tiempo que el concursante cayera rendido a los encantos de la tentadora, este llegó más rápido de lo que se pensaba, una situación que no se esperaba su novia, quien vio las imágenes de cómo María terminó en el cuarto de David, con el que se dio apasionados besos y varias caricias.

Aunque él se mostró muy arrepentido, el sufrimiento de Elena ha contagiado a todos. “Es por mi culpa, no soy buen novio. Sé que quiero a Elena y me gusta María; es que no lo sé, es súper complicado, me va a explotar la cabeza”, dijo en su defensa.

Pero esto no quedó ahí, ya que la tentadora se topó frente a frente con la madre de Elena, a quien le pidió que pudo haberle dado más educación a su hija, algo que desató la ira de la mujer, y por supuesto, el rechazo del público. Debido a ello, te contamos quién es esta soltera que alborotó desde el primer momento a David.

"Tenía fuego en su mirada", escribió María Aguilar el 4 de febrero de 2023 (Foto: @jaime.recarte / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE MARÍA AGUILAR

Nombre completo: María Aguilar

María Aguilar Lugar de nacimiento: Málaga

Málaga Nacionalidad: Española

Española Edad: 23 años

23 años Instagram: @mariabrunn

2. ¿QUIÉN ES MARÍA AGUILAR?

María Aguilar es la soltera que llegó a la sexta edición de “La isla de las tentaciones” y que alborotó a David Vaquero. Ella ya tiene experiencia en televisión al haber participado den “Baila conmigo”.

Una imagen donde resalta toda su belleza (Foto: María Aguilar / Instagram)

3. ¿CÓMO FUE SU PASO POR “BAILA CONMIGO”?

Ella se hizo conocida por participar en “Baila conmigo”, un programa donde conoció a Álvaro Boix y también a Mayka, con la que tiene una gran amistad. A este reality llegó buscando el amor de alguien especial, por lo que se convirtió en pretendienta.

“Me gustan los tíos cañeros, altos y morenos como Álvaro. Desde el primer momento, tuvimos una conexión brutal. Nos entendíamos con solo mirarnos y fueron cinco días muy intensos”, contó al canal de Mtmad de su amiga. Como se recuerda, los dos tuvieron una gran química que quedó evidenciado en el apasionado beso que se dieron.

"Una mujer segura de si misma, es una tentación", escribió el 24 de enero de 2023 (Foto: María Aguilar / Instagram)

4. ESTUDIANTE DE DERECHO

María Aguilar estudia Derecho, pero debido a su trabajo en televisión ha tenido que dejar sus estudios, pero asegura que terminará la carrera, aunque tiene claro que no la ejercerá, pero considera que le va a abrir muchas puertas.

5. ¿CÓMO SE CALIFICA?

La tentadora se considera una mujer bastante directa, muy intensa y celosa, y que tiene claro lo que busca en un hombre.

"No podíamos ocultarlo, nuestros ojos ardían en el infierno", escribió en enero de 2023 (Foto: María Aguilar / Instagram)

6. ¿QUÉ OPERACIONES SE HA HECHO?

María Aguilar a ha revelado en la misma conversación de Mtmad que se ha hecho dolamente dos intervenciones estéticas: “Tengo el pecho operado y los labios, con ácido, y ya está. Está diciendo todo el mundo que toda la cara operada”.

7. UNA INFLUENCER

En sus redes sociales es una influencer de lifestyle, pues comparte fotos relacionados a l moda y maquillaje.