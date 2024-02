Una nueva aventura está por comenzar en “La casa de los famosos Colombia”, donde 22 celebridades deberán convivir encerradas bajo el mismo techo y siendo vigiladas las 24 horas del día y los siete días de la semana. ¿Serán capaces de aguantar? Una de las personas que aceptó el reto es nada más y nada menos que Martha Isabel Bolaños, la recordada actriz que hizo de la popular ‘Pupuchurra’ en “Yo soy Betty, la fea”. ¿Quieres conocer más sobre ella? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe mencionar que reality, que será transmitido por RCN y la app de ViX, se estrena el 11 de febrero. Desde las redes sociales del programa, describieron a esta participante de la siguiente manera: “Esta hermosa caleña le pondrá todo el picante a la competencia”.

1. DATOS PERSONALES DE MARTHA ISABEL BOLAÑOS

Nombre completo: Martha Isabel Bolaños Ortiz

Martha Isabel Bolaños Ortiz Lugar de nacimiento: Cali, Colombia

Cali, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 28 de diciembre

28 de diciembre Año de nacimiento: 1973

1973 Edad: 50 años

50 años Instagram: @marthaisabelii

@marthaisabelii X: @BolanosMartha

@BolanosMartha Facebook: @marthaisabelbolanosoficial

2. ¿QUIÉN ES MARTHA ISABEL BOLAÑOS?

Martha Isabel Bolaños es una talentosa actriz colombiana que se hizo conocida por su papel de ‘La Pupuchurra’ en “Yo soy Betty, la fea”. También apareció en exitosas producciones como “Pasión de gavilanes” y “Sin senos no hay paraíso”.

3. CARRERA ACTORAL

Entre las producciones televisivas que formó parte se encuentran: “Te voy a enseñar a querer” (2004-2005), “Hasta que la plata nos separe” (2006-2007), “La bruja” (2011), “Mujeres asesinas” (2012), “Los García” (2022), entre otras. En cine actuó en cuatro películas: “Calibre 35″ (2000), “Buscando a Miguel” (2007), “Sexo, mentiras y muertos” (2011) y “El coco 3″ (2019).

4. FORMÓ PARTE DE REALITIES

La histrionisa también ha incursionado en el mundo de los realities, así tenemos que formó parte de “La isla de los famosos” (2004), “Desafío 2014: Marruecos, las mil y una noches” (2014) y “MasterChef Celebrity” (2023).

5. ACUSÓ DE BULLYING A UN COMPAÑERO DE REPARTO

La actriz contó que durante las grabaciones de una serie había bullying entre compañeros de reparto, especialmente de parte de uno, quien no se salía de su personaje pese a que las grabaciones habían terminado. “Hay novelas que digamos que no son tan sabrosas de grabar. En ‘El Capo’, por ejemplo, fue una serie difícil de grabar porque había como bullying entre actores, una cosa rarísima que no me había pasado. Era tan fuerte el ambiente que a veces había actores que pedían que por favor los mataran, que querían salir”, comenzó narrando en una entrevista Los 40.

Aunque al inicio no dio nombre, cuando se entrevistador le dio el nombre del protagonista Marlon Moreno, ella fue directa: “Él era ‘El capo’ 24/7. Su técnica actoral era así, pero tengo que aclarar que cuando se terminó ‘El Capo’, a los dos meses, yo toda rayada por el mal trato que recibí, me lo encontré en un centro comercial y ya era él, ya me abrazó y yo entendí que esa era su técnica. Hay otros que tienen la facilidad de corte y se salen del personaje y hay otros que, pues... eso fue lo que pasó”, aclaró.

6. LA VEZ QUE LE CANCELARON SU VISA

Hace varios años, Martha Isabel decidió probar suerte en el extranjero y se fue a Estados Unidos, donde soñaba triunfar en la actuación; sin embargo, no fue así, pero se dedicó a trabajar en varios oficios, uno de ellos fue ser mesera, pero cuando decidió regresar a su natal Colombia, le cancelaron la visa.

“Cuando yo me fui a Chicago ‘mesereaba’ y al mismo tiempo realizaba un casting y audiciones, me empezaron a pasar cosas buenas. Yo decidí por temas emocionales regresar a Colombia y me cancelaron la visa, no pude volver a entrar. Si yo me hubiera quedado, hubiera ganado un ‘casting’ y no estaría aquí. Yo regresé a Colombia, me metí a la ‘Isla de los famosos’ y empezó la parte más importante de mi carrera, esas son las decisiones”, indicó al señalar que todo pasa por algo.

7. ¿MARTHA ISABEL BOLAÑOS TIENE PAREJA?

No. Martha Isabel Bolaños está soltera, pero no dudó en dar a conocer cuálrs son los requisitos que deberían cumplir sus pretendientes. En una entrevista con “Lo sé todo” señaló que busca a un hombre empoderado, que no se quede sin dinero cuando la invite a almorzar, ser espiritual, sin traumas del pasado, sin problemas con su familia, con el corazón limpio, buen amante, generoso, que le gusten los animales y haga deporte; caso contrario, no le interesa.

8. ¿MARTHA ISABEL BOLAÑOS TIENE HIJOS?

No. Martha Isabel Bolaños no tiene hijos. Desde hace tiempo, la actriz ya había dado a conocer que no quería convertirse en madre; algo que también reiteró durante su participación en “MasterChe Celebrity Colombia”, donde tuvo que pasar un reto que consistía en preparar desayuno para niños. “Yo no tengo hijos, la verdad yo no tengo hijos por decisión propia, y la verdad estoy feliz así”, indicó en aquella ocasión.

