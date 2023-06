Mishel Gerzig es la modelo israelí que robó el corazón del guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, de quien se convirtió en su esposa luego de que él le pidiera matrimonio en un romántico momento en mitad del mar.

Gerzig y Courtois disfrutaron su ceremonia nupcial un evento íntimo y divertido en la Costa Azul, que significó para ella un paso importante en su vida, que inició muy joven en lo laboral, pues ha sido modelo desde pequeña. En esta nota te contamos más detalles de la bella compañera del jugador belga.

Mishel Gerzig es una reconocida modelo israelí (Foto: Mishel Gerzig / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES MISHEL GERZIG?

Mishel Gerzig es una modelo israeli que, al provenir de una familia humilde, tuvo que trabajar desde muy joven como modelo gracias a Nurit Shepard. Entre sus pasiones están el ballet, la música o los animales, así como ha mostrado pasión por la moda y la naturaleza. Tiene un importante compromiso social, por lo que ha participado en programas de voluntariado desde su adolescencia.

2. DATOS PERSONALES DE MISHEL GERZIG

Nombre de nacimiento: Mishel Gerzig

Mishel Gerzig Lugar de nacimiento: Tel Aviv (Israel)

Tel Aviv (Israel) Nacionalidad: Israelí

Israelí Cumpleaños: 5 de junio

5 de junio Año de nacimiento: 1997

1997 Edad: 26 años

26 años Instagram: @mishelgerzig

@mishelgerzig TikTok: @mishel_gerzig

3. MISHEL GERZIG Y LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN SU VIDA

Mishel es la menor de su familia y tiene algunos años de diferencia con su hermana mayor. Creció en un ambiente familiar lleno de amor y de mucha unión.. Fue en su adolescencia que empezó a valorar el cariño de sus padres (inmigrantes rusos), quienes siguen juntos y suelen demostrarse afecto en 40 años de pareja. Ella considera a su padre como su ídolo.

4. EMPEZÓ A TRABAJAR COMO MODELO DESDE MUY JOVEN

Con solo 13 años, Mishel comenzó a recibir propuestas de trabajo como modelo de parte de Nurit Shepard, quien sería la persona que la descubriría. Se uniría a una de las agencias internacionales de modelos más importantes. De esta manera puedo ayudar económicamente a su familia, que no era de las más acomodadas cuando ella era adolescente.

5. TUVO UN PASO POR LA MILICIA DE ISRAEL

En su momento, cuando terminó el colegio en 2015, Mishel compartió su carrera como modelo con el servicio militar obligatorio de Israel. En su caso descubrió un mundo que le gustaba y permaneció dos años como parte de la Marina en la zona portuaria de Haifa. Allí consiguió una especialización como remolcador marinero. Sin embargo, una vez llegado el momento de decidir, se decantó por las pasarelas.

6. SU PRIMER GRAN AMOR QUE NO FUE

Mishel conoció en el ejército a su primer gran amor, quien era un compañero con el que estuvo más de cuatro años. Incluso se comprometieron, pero la relación no salió como esperaban y fue entonces que conoció a Thibaut Courtois. Ella también es bastante apasionada por el deporte, aunque no fue la única característica que la enamoró del arquero.

7. MISHEL ES UNA APASIONADA POR LOS VIAJES

Cuando era parte de la Marina, Miseh Gerzig hizo su primer viaje a España sin imaginar que ese país se convertiría en su hogar. Más adelante conocería Italia, Grecia, Estados Unidos y Colombia, donde también tuvo un paso por trabajo. Otros países en los que estuvo son Francia, Rumanía, Reino Unido, Tanzania. Apenas terminó su servicio militar, decidió viajar a Miami para potenciar su carrera.

8. SU ROMANCE CON THIBAUT COURTOIS

La relación de Mishel y Thibaut Courtois empezó de una forma muy particular, pues fue mediante una fotografía de la modelo con su perro. Tenían amigos en común y, al ver la imagen, el deportista no dudó en darle like y dejarle un comentario sobre lo lindo que es el animal y lo guapa que es ella.