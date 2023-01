Osmariel Villalobos ya se encuentra en “La casa de los famosos”, de la cual asegura terminará siendo la vencedora, pues ya tiene una estrategia armada. “Cada vez que compito siempre quiero ganar y encuentro la manera de salirme con la mía”, advirtió.

Se considera una mujer analítica, conciliadora, estratega y muy disciplinada, que está dispuesta a arrasar con su carisma en el reality. Si aún no sabes quién es, Mag te lo cuenta a continuación.

Osmariel Villalobos forma parte de "La casa de los famosos 3"

1. DATOS PERSONALES DE OSMARIEL VILLALOBOS

Nombre completo: Osmariel Maholi Villalobos Atencio

Osmariel Maholi Villalobos Atencio Lugar de nacimiento: Maracaibo

Maracaibo Nacionalidad: Venezolana

Venezolana Cumpleaños: 2 de agosto

2 de agosto Año de nacimiento: 1988

1988 Edad: 34 años

34 años Instagram: @osmariel

2. ¿QUIÉN ES OSMARIEL VILLALOBOS?

Osmariel Villalobos es una actriz y empresaria venezolana que se hizo conocida en 2011 cuando participó en Miss Venezuela, obteniendo la banda de Miss Tierra Venezuela.

Ella se califica como una persona conciliadora

3. SU PASO POR MISS VENEZUELA

Antes de ser seleccionada en el casting para el certamen de belleza, se fue a Escocia a estudiar inglés. A su retorno, en 2011, le entregan la banda de Miss Yaracuy con el que logra figurar en el cuadro de honor como Miss Venezuela Tierra, distinción con la que representa a su país en el Miss Tierra 2012, donde gana el título de Miss Earth Water.

4. PERO SUS INICIOS FUERON EN EL MODELAJE

Desde temprana edad, Osmariel Villalobos se inició en el mundo del modelaje, destacando en las pasarelas, tanto así que fue coronada en 2007 como Reina del Turismo de la XLII Feria de La Chinita, y en 2008 como Sambil Model Maracaibo.

El modelaje también es lo suyo, donde destaca

5. ¿POR QUÉ DECIDE PARTICIPAR EN CERTÁMENES DE BELLEZA?

Osmariel Villalobos contó que desde pequeña siempre soñó estar en el mundo televisivo y la manera más rápida de acceder a ella era participando en un certamen de belleza para que tenga más exposición. “Mi papá me dijo me dijo que primero debía educarme, formarme universitariamente, aprenda, viaje y después de todo, él me iba a dar la oportunidad de apoyarme”, contó en entrevista al canal de YouTube de Luis Olavarrieta.

6. OSMARIEL ESTUDIA EN LA UNIVERSIDAD

Villalobos hace caso a su padre y comienza a estudiar la carrera de Comunicación Social en la Universidad del Zulia. Tras ello, su padre le da la oportunidad de participar en Miss Venezuela.

Cuando festejó su cumpleaños

7. SE CONVIERTE EN PRESENTADORA TELEVISIVA

Después de su paso por Miss Venezuela 2011, Osmariel Villalobos ingresa a Venevisión como presentadora del magazine Portada’s, desde 2011 al 2017; asimismo, forma parte del programa Presentación Oficial a la Prensa de las candidatas al Miss Venezuela desde el certamen Miss Venezuela 2013.

En sus redes sociales saca miles de suspiros entre sus seguidores

8. VIVIÓ UNA INFANCIA MUY DURA

Para que Osmariel Villalobos se convierta en una mujer fuerte contó que vivió una infancia muy difícil, ya que tenía una familia disfuncional. “Hay golpes duros que parten desde la niñez. Lo que mi papá y mamá vivían era un infierno. Tengo 16 hermanos, de los cuales 12 no nacieron de mi mamá y cada vez que nacía un bebé - amo a mis hermanos con mi vida -, el rostro de mi mamá era de tristeza y llanto, que aceptaba todo como la infidelidad de mi papá, los golpes, las agresiones”, contó a Olavarrieta.

En otro momento, dio a conocer que ya ha sanado esas heridas y disculpó a su padre y a su mamá por no haber puesto un alto a los maltratos.

9. SE CASÓ

El año 2017 se casó con el exfutbolista y empresario venezolano Juan Pablo Galavis. “Es un hombre espectacular, maravilloso que sumó mucho a mi vida. Él fue mi salvavidas y fortaleza en varios momentos”, señaló. Pese al amor que se sentían, terminaron divorciándose, pero no por una infidelidad.

La reina de belleza presume una figura espectacular

10. PERDIÓ UN BEBÉ

En conversación con Luis Olavarrieta, la reina de belleza Osmariel Villalobos contó que el motivo del fin de su matrimonio fue la pérdida de su bebé cuando tenía cuatro meses de embarazo. Un duro golpe del que no pudo reponerse. “Desde ese momento que se fue el bebé, también se fue mi amor hacia Juan Pablo. Solo quedaba entender, aceptar, ya no lo veía ni admiraba como antes; había un vacío que no me lo merecía o ni él”.

11. VÍCTIMA DE VIOLENCIA CON UNA PAREJA

Osmariel Villalobos inicio otro romance con German Rosete, quien terminó siendo – según sus palabras – su agresor. Los maltratos ocurrieron cuando estaban en una discoteca y otra en un hotel, donde estaban hospedados.

Con un maquillaje natural que resalta su belleza

12. ¿OSMARIEL VILLALOBOS TIENE PAREJA?

No, Osmariel Villalobos no tiene actualmente pareja, por lo que no le cierra las puertas al amor en “La casa de los famosos 3″.

13. ¿CUÁL ES SU MAYOR SUEÑO?

El mayor sueño de Osmariel es convertirse en madre y tener una familia. “Puedo estar con tal persona, pero aún no he conocido al papá de mi hijo”, mencionó en febrero de 2022.