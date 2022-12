Osmel Sousa es otra de las celebridades que formará parte de la tercera temporada de “La casa de los famosos”, que llega el 17 de enero de 2023 a Telemundo. Durante su breve presentación, él solo atinó a decir: “Se prendió el drama”, dando a entender que la convivencia dará mucho de qué hablar.

“Van a conocer a otro Osmel que no conoce la gente. Ahí voy a decir muchas cosas; eso sí, con la lengua bien afilada”, señaló ‘El zar de la belleza’. Para saber quién es y mucho más sobre él, Mag te lo cuenta en los siguientes párrafos.

Osmel Sousa promete diversión y chismes al máximos en "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE OSMEL SOUSA

Nombre completo: Osmel Sousa

Osmel Sousa Lugar de nacimiento: Rodas, Cuba

Rodas, Cuba Nacionalidad: Cubana

Cubana Cumpleaños: 26 de septiembre

26 de septiembre Año de nacimiento: 1946

1946 Edad: 76 años

76 años Instagram: @zardelabelleza

2. ¿POR QUÉ ES CONOCIDO OSMEL SOUSA?

Osmel Sousa es conocido por haber sido durante más de tres décadas el presidente de la Organización Miss Venezuela, donde fue director de las franquicias de Miss Venezuela Universo, Míster Venezuela Mundo, Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela Internacional, el cual desempeñó desde 1982 hasta febrero de 2018. Además, es considerado el mejor preparador y entrenador para concursos de belleza del mundo, por lo que es llamado internacionalmente como ‘El zar de la belleza’.

Durante su paso por los certámenes de belleza ha tenido grandes logros (Foto: Osmel Sousa / Instagram)

3. UNA INFANCIA COMPLICADA

Debido a que padecía de déficit de retención, no le fue fácil desempeñarse con éxito en la escuela, además que era una persona solitaria. “Yo sufría mucho, porque tenía que estar aguantándome cosas, constantemente me regañaban, por eso yo dibujaba tanto, pasaba todo el tiempo dibujando y viendo televisión; no salía nunca para la calle, nunca jugaba con amigos, más bien me obligaban a salir”, señaló según publica El Universo.

4. TRATAMIENTO HORMONAL

A raíz de sus modales afeminados y su voz aguda, su familia hizo que siguiera un tratamiento hormonal, pero no obtuvieron los resultados que quisieron.

5. SUS PADRES LO ENVÍAN A VENEZUELA

En 1959, cuando aún era un adolescente, sus padres decidieron enviarlo a Maracaibo, Venezuela. En dicho lugar trabajó con sus tíos en una mueblería, que era propiedad de su familia.

"Este soy yo esperando que ustedes me digan qué opinan de la lucecita que estoy usando para las fotos y videos", publicó en febrero de 2021 (Foto: Osmel Sousa / Instagram)

6. UNA GRAN OPORTUNIDAD SE LE PRESENTA

Conoce a Lupita Ferrer, quien todavía no había alcanzado la fama, y le propone una oportunidad laboral en Caracas como director de diseño gráfico en RCTV. Fue así como se muda la capital de Venezuela.

7. INCURSIONA EN EL TEATRO

Ya en Caracas, Osmel Sousa estudia teatro con Lupita Ferrer, Miguel Ángel Landa, Gilberto Correa y Antonieta Colón ‘La Cobra’. Participó en algunas obras teatrales.

8. TAMBIÉN ACTUÓ EN PELÍCULAS, PERO SE RETIRA

Aunque estaba abriéndose paso en la actuación, él decide retirarse de este mundo porque no recordaba algunos diálogos como consecuencia de su falta de retención. Actuó en “Los tracaleros” (1977) y en la telenovela “Cosita rica” (2004).

El cubano es toda una celebridad en el mundo de los certámenes de belleza (Foto: Osmel Sousa / Instagram)

9. TRABAJA EN UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD

Se desempeña como dibujante publicitario en una agencia de publicidad y después fue nombrado director publicitario.

10. SU LABOR EN LOS CERTÁMENES DE BELLEZA

Trabaja junto a Ignacio Font Coll y Joaquín Riviera en el concurso de belleza Miss Venezuela. Tras el fallecimiento de Coll, Osmel Sousa se convierte en el presidente de la organización, obteniendo grandes logros.

"Cuando me preguntan sobre cierto certamen… no oigo, no veo, no hablo", escribió en esta imagen Osmel Sousa (Foto: @ivandumont / Instagram)

11. ¿OSMEL SOUSA TIENE PAREJA?

Osmel Sousa no tiene pareja. “En un análisis sentimental de toda mi vida que yo he hecho (…), soy considerado mala cama. Yo pensaba que me enamoraba, pero como soy tan mala cama, lo más probable es que en dos semanas me mandara pal sipote. Entonces yo sufría un dolor horrible y a los 3 días se me quitaba”, dijo a El Universo.

12. ¿POR QUÉ NO CREE EN EL AMOR?

Sousa señaló en la misma conversación que no cree en el amor, además de tener un carácter muy especial. Por citar un ejemplo dijo que le molesta dormir con alguien, ya sea una persona o mascota, pues prefiere no tener a nadie al lado suyo.