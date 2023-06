Patrick Criado es uno de los actores más promisorios de la industria española y que más expectativa ha generado con el estreno de “Las noches de Tefía”, su última producción.

Su carrera empezó siendo un niño, fecha en la que no ha parado de participar en diferentes series de televisión y convertirse en una de sus figuras más reconocidas. En esta nota te contaremos más de él.

Patrick Criado tiene un nombre ganado en las producciones españoles (Foto: Las noches de Tefía)

1. ¿QUIÉN ES PATRICK CRIADO?

Patrick Criado es un actor español nacido en Madrid conocido por los papeles de Nuño de Santillana en la serie Águila Roja de La 1 de Televisión Española y por Fernando Rueda en la serie Mar de plástico de Antena 3.

Comenzó a hacerse conocido en 2009, cuando se unió a la serie “Águila Roja” en TVE, donde compartió pantalla con actores y actrices como Javier Gutiérrez, Pepa Aniorte y Francis Lorenzo.

2. DATOS PERSONALES DE PATRICK CRIADO

Nombre completo: Patrick Criado de la Puerta

Patrick Criado de la Puerta Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1995

23 de septiembre de 1995 Edad: 27 años

27 años Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Altura: 1.75 m.

1.75 m. Ocupación: actor

actor Instagram: @patrick.criado

3. SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN

Criado comentó acerca de sus primeros pasos en el mundo de la actuación. “Yo estaba en un grupo de teatro del colegio y la chica que llevaba el taller, Anabel, habló conmigo y con mi madre de que me veía algo especial. Yo le dije a mi madre que quería ser actor, que me gustaba. Mi madre tampoco tenía mucha idea de qué iba esto y por eso me apuntó a una agencia de figuración, que luego se convirtió en figuración especial, luego en una frase por otro lado, luego en tres en otro… Y así poco a poco con Vane, mi repre”, señaló.

4. APARICIONES EN TELEVISIÓN

Criado apareció por primera vez en televisión en “Amar en tiempos revueltos” en un episodio. También estuvo en “El comisario” y “Con dos tacones”. Aquí hacemos un recuento de sus trabajos en pantalla chica:

Las noches de Tefía. Buendía Estudios. ATRESplayer.(Pendiente de estreno).

La casa de papel. Vancouver. Netflix.

Antidisturbios. The Lab Cinema y Caballo Films. Movistar+.

Premio Feroz: Premio a Mejor Actor de Reparto.

Unión de Actores: Premio a Mejor Actor de Reparto.

Premios Platino: Nominado a Mejor Actor de Reparto.

La Línea invisible. Sentido Films. Movistar+.

Vivir sin permiso. Mediaset, Alea Media. Telecinco.

Asesinato en la Universidad. La cometa TV. TVE. Tv Movie.

El padre de Caín. Mediaset España, Boomerang TV. Telecinco.

El ministerio del tiempo. Onza Entertaiment. TVE.

Mar de plástico. Boomerang TV. Antena3.

Águila roja. Globomedia. TVE.

El Rey. Mediaset España. Telecinco.

Niños robados. Mod Producciones, Telecinco.

Hermanos y detectives. Cuatro cabezas. Telecinco.

Con dos tacones. Boca Boca Producciones. TVE.

El comisario. Boca Boca Producciones. Telecinco.

Amar es para siempre. Diagonal TV. TVE.

5. SU PERSONAJE EN “MAR DE PLÁSTICO”

Aunque es más recordado por el personaje de Nuño en “Águila Roja”, destacó más por su papel de Fernando en “Mar de plástico”. “Yo sí lo considero un punto de inflexión de plantearme las secuencias. Fernando es un personaje que tiene muchas segundas intenciones, que dice algo y piensa otra cosa, que parece que tiene un objetivo pero tiene otro. Entonces trabajar con todos estos ingredientes me lleva a plantearme las secuencias de otra manera”, detalló.

6. APARICIONES EN CINE

A ciegas. Dir. David Pastor, Àlex Pastor. (Pendiente de estreno).



Bajo cero. Dir. Lluís Quílez.



1898. Los últimos de Filipinas. Dir. Salvador Calvo.



El club de los incomprendidos. Dir. Carlos Sedes.



Todos están muertos. Dir. Beatriz Sanchís.



La gran familia española. Daniel Sánchez Arévalo.



Premios Goya: Nominado a Mejor Actor Revelación.

Águila roja, la película. José Ramón Ayerra.



Los girasoles ciegos. Dir. José Luis Cuerda.



Carlitos y el campo de los sueños. Jesús del Cerro.



Las 13 rosas. Dir. Emilio Martínez-Lázaro.

7. ¿CÓMO DESCRIBE “LAS NOCHES DE TEFÍA”, SU ÚLTIMA PRODUCCIÓN

”Es una serie para entender una parte de nuestra historia, muy desconocida, de una manera que permite comprender no sólo el sufrimiento de aquellas personas, sino el peso que ha tenido ese sufrimiento a lo largo de los años, en cómo ha evolucionado su vida. Permite entender también cómo habrían vivido si no hubiesen tenido esa represión y carencia de libertad”.