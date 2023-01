Como un “turista de la vida”, así se considera Rey Grupero, uno de los integrantes de la tercera temporada de “La casa de los famosos”. Él llega para poner diversión y alegría a la convivencia, toda vez que los participantes estarán aislados del mundo exterior, siendo vigilados las 24 horas del día y los siete días de la semana por cámaras y micrófonos.

Este personaje se considera un sex symbol, caballero y romántico empedernido, y para él entrar al reality no es un desafío. “¿Que si ‘La casa de los famosos’ es un reto para mí? ¡No! Si pude superar la casa de mis papás, puedo superar cualquier cosa”, aseveró. Si aún no sabes quién es, no te preocupes que Mag te lo cuenta a continuación.

Rey Grupero es parte de los participantes de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE REY GRUPERO

Nombre completo: Luis Alberto Ordaz Balderas

Luis Alberto Ordaz Balderas Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 1 de mayo

1 de mayo Año de nacimiento: 1987

1987 Edad: 35 años

35 años Instagram: @reygruperomx

@reygruperomx TikTok: @rey_grupero

@rey_grupero YouTube: @ReyGruperoMX

El influencer se ha ganado el cariño del público por su forma de ser (Foto: Rey Grupero / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES REY GRUPERO?

Rey Grupero es un influencer y youtuber, principalmente conocido por hacer retos graciosos. En su canal de YouTube tiene videos titulados: “Trolleando niños”, “Bromas extremas y cámaras escondidas”, “Cinco días viviendo en la calle”, entre otros.

Muchas de sus bromas son también son a famosos a quienes sorprende con un pastelazo en la cara, les arroja espuma y lanza agua.

El youtuber se destaca por ser una persona jovial y tomar las cosas con humor (Foto: Rey Grupero / Instagram)

3. COBRÓ NOTORIEDAD POR SU ROMANCE CON CYNTHIA KLITBO

Este personaje cobró mayor notoriedad cuando inició su romance con la reconocida actriz mexicana Cynthia Klitbo, con la que subió una foto en blanco y negro, donde ambos estaban desnudos sobre una cama. “Lo que se ve no se pregunta”, escribió la histrionisa en 2020.

Rey Grupero era menor que la villana de telenovelas por 17 años, algo que no fue impedimento para lucirse muy enamorados; sin embargo, el romance terminó, pero la buena relación continuó.

Cuando tuvo un romance con Cynthia Klitbo (Foto: Rey Grupero / Instagram)

4. PARTICIPÓ EN PROGRAMAS DE TV

Este personaje ha participado en algunos programas televisivos como “Master Troll” e “Inseparables: amor al límite”, en este último participó con su entonces novia Isa Castro, pero quedaron fuera cerca de la gran final.

Ella es una influencer mexicana que se hizo conocida tras su paso por “Acapulco Shore”.

Este personaje está dispuesto a conquistar a todos en "La casa de los famosos 3" (Foto: Rey Grupero / Instagram)

5. SU HERMANA TAMBIÉN ES INFLUENCER

Rey Grupero tiene una hermana de nombre Luccianah, quien al igual que él también es influencer; sin embargo, sufrió un episodio de abuso sexual por parte de su tío, a quien denunció, pero aún no encuentra justicia. Todo ocurrió hace años y desde ese momento no ha vuelto a ser la misma, contó a “De Primera Mano”.

6. LAS BROMAS QUE LE HIZO A ALGUNOS FAMOSOS

ALFREDO ADAME

Rey Grupero no tiene reparo a la hora de elegir a sus víctimas para sus bromas, por lo que en una ocasión escogió al actor Alfredo Adame, de quien dijo estaba dictando un curso de karate del más alto nivel.

LUCÍA MÉNDEZ

En otra ocasión, Rey Grupero no dudó en robarle un beso en la boca a la cantante Lucía Méndez durante un programa televisivo. ¿Qué recibió como respuesta? Una bofetada.

7. INVOLUCRADO EN UNA GRESCA

En una ocasión, Rey Grupero fue involucrado en una gresca, luego de haber sido acusado por Fofo Márquez, otro influencer con el que hacía sus bromas.