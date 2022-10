Sharonne es un rostro muy conocido en el mundo del espectáculo español, donde gracias a su talento se ha ganado el cariño del público, pero no solo destaca en la actuación, ya que su voz es aplaudida por todos los que la han escuchado, motivo por el cual fue seleccionada para participar en el “Benidorm Fest 2023″, certamen de RTVE en el que se seleccionará la canción española para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión.

Debido a la gran expectativa que ha generado su presencia en dicho certamen, que se celebrará en Liverpool en mayo de 2023, te damos a conocer lo que debes saber sobre ella, quien fue seleccionada con otros 18 candidatos para representar a España.

"El calor de Madrid nos está dejando lindas a mis compis y a mí", escribió el 17 de junio de 2022 por el estreno de "Gran hotel de las reinas" (Foto: @mista.studio / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE SHARONNE

Nombre de nacimiento: Cristóbal Garrido

Cristóbal Garrido Nombre artístico: Sharonne

Sharonne Lugar de nacimiento: Sabadell

Sabadell Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 1 de junio

1 de junio Año de nacimiento: 1976

1976 Edad: 46 años

46 años Instagram: @hellosharonne

Sharonne luciendo un espectacular vestido con brillos y agradeciendo a todos sus seguidores (Foto: @mista.studio / Instagram)

2. DESDE SU INFANCIA QUERÍA ESTAR SOBRE LOS ESCENARIOS

Sharonne reveló que desde su infancia anhelaba estar en los escenarios y dedicarse al mundo del espectáculo. Cuando era niño, su padre lo llevó al teatro de la parroquia, donde se sentía a gusto, pero él quería más. Por fortuna, cuando estudiaba se montó la primera escuela de arte dramático del Vallés, una gran oportunidad, ya que el ser menor aún no podía ir a Barcelona. “Cuando vi la noticia de que estaban acabando la escuela, fui y me recibió la que luego fue mi profesora y me dijo: ‘¡Pues, eres el alumno número uno!’. Fui el primero que se apuntó en esa escuela, y ahí empezó todo y ahí fue donde dije: ‘¡Aquí tengo que dar forma a todos estos sueños!’”, reveló en entrevista a BeKultura.

3. ¿CÓMO SE INICIA EN EL DRAG QUEEN?

A los 18 años se inicia en el mundo del drag queen, el cual empezó porque no tenía trabajo. Fue así que con dos amigos crea su empresa “Las Calígulas”, donde hacen teatro, televisión y hasta cine. “A mí siempre me atraía el transformismo, pensé que sólo iba a hacerlo una temporada, pero desde que comencé a experimentarlo en un restaurante no lo he dejado hasta hoy”, reveló en RTVE.

4. ¿POR QUÉ ELIGE LLAMARSE SHARONNE?

En la misma entrevista, dio a conocer que Sharonne se lo puso su primera pareja, un francés. Se quedó con ese nombre porque representa para ella “elegancia y sofisticación”.

5. SU PASIÓN POR EL CANTO

Sharonne indica que no estudió canto, pero al haber tomado clases de arte dramático le ayudaron a proyectar su voz en el escenario. Como lo hacía bien, quiso destacar y diferenciarse del resto de drag queens. En esta faceta formó parte del dúo Shimai.

6. TRABAJO EN EL CINE Y TELEVISIÓN

Ha actuado para cine con el cortometraje “Puta de oros” (2000). Asimismo, apareció en series y programas televisivos como: “Crónicas marcianas” (1997), “El cor de la ciutat” (2008), “Tú sí que vales” (2013), “Alaska y Coronas” (2014), “Lo que surja” (2016), “Tu cara no me suena todavía” (2017), “La Marató de TV3″ (2018), “¡Ahora caigo!” (2018), entre otras producciones.

7. GANÓ UN REALITY

Su talento la llevaron a ganar la segunda temporada de “Drag Race España” (2022), programa de telerrealidad español sobre drag Queens.

8. SU OTRO ALTER EGO

Cristóbal Garrido tiene otro alter ego: DJ Lucy, que fue maestra de ceremonias durante la gira The Hole Zero.