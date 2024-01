Shin Hye-sun, reconocida actriz surcoreana, ha capturado la atención del público gracias a su reciente participación en el k-drama “De vuelta en Samdal-ri”. Su deslumbrante actuación ha generado conversación y curiosidad en torno a esta talentosa intérprete.

En esta serie de Netflix, Shin Hye-sun asume el papel de Cho Sam-dal, una fotógrafa de moda que se hace llamar Cho Eun-hye, quien regresa a su ciudad natal tras un duro momento en su carrera.

En "De vuelta en Samdal-ri", Cho Yong-pil y Cho Sam-dal se conocen desde la infancia (Foto: MI y SLL)

1. ¿QUIÉN ES SHIN HYE-SUN?

Shin Hye-sun es una destacada actriz surcoreana. Su prominencia en la escena del entretenimiento se ha consolidado a través de notables interpretaciones en diversas producciones. Nació el 31 de agosto de 1989 y ha dejado una huella significativa en el mundo de la actuación.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran participaciones destacadas en series como “See You in My 19th Life” y “Still 17″. Su habilidad para sumergirse en roles diversos y transmitir emociones con autenticidad le ha valido el reconocimiento de la audiencia y la crítica, convirtiéndola en una figura prominente en la industria del entretenimiento surcoreana. Con una carrera en constante ascenso, Shin Hye-sun continúa dejando su marca única en el mundo de la actuación.

2. DATOS PERSONALES DE SHIN HYE-SUN

Nombre completo: Shin Hye-sun.

Shin Hye-sun. Cumpleaños: 31 de agosto.

31 de agosto. Año de nacimiento: 1989.

1989. Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur.

Seúl, Corea del Sur. Instagram: @shinhs831

3. LOS INICIOS DE SHIN HYE-SUN EN LA ACTUACIÓN

Los primeros pasos de Shin Hye-sun en la actuación se materializaron a través del drama televisivo “School 2013″, una entrega de la extensa serie School. Su debut fue todo un logro, ya que superó con éxito la audición para el papel de una colegiala, marcando así el inicio de su carrera en la pantalla.

El verdadero punto de inflexión para Shin se dio en 2016 con su participación en “Five Enough”. Su interpretación de una mujer crédula e ingenuamente romántica, junto con su química en pantalla con el actor Sung Hoon, le valió una creciente popularidad entre los espectadores.

A medida que su carrera ganaba impulso, Shin Hye-sun logró obtener roles más destacados a partir de 2015 con su participación en producciones notables como “Oh My Ghost” y “She Was Pretty”. Estos proyectos no solo consolidaron su posición en la industria, sino que también demostraron su versatilidad como actriz, preparando el terreno para una carrera llena de éxitos y reconocimientos.

4. EL PRIMER ROL PROTAGÓNICO DE SHIN HYE-SUN

En el año 2017, Shin Hye-sun recibió un hito trascendental en su carrera al ser seleccionada para su primer papel protagónico en un drama televisivo. Este logro se materializó a través del drama de KBS2 titulado “My Golden Life”. En esta producción, Shin asumió el papel de Seo Ji-an, una joven con un contrato de prueba de dos años en el equipo de marketing del Grupo Haeseong.

La trama se desarrolla alrededor de la vida de Ji-an, quien, antes de la quiebra financiera de su padre una década atrás. Admirada por su espíritu competitivo y personalidad alegre, Ji-an ahora aspira a convertirse en empleada a tiempo completo del Grupo Haeseong.

Este papel principal marcó un hito significativo en la carrera de Shin Hye-sun, consolidando su estatus como una actriz versátil capaz de asumir roles complejos con destreza y autenticidad.

5. OTROS ROLES IMPORTANTES DE SHIN HYE-SUN

Shin Hye-sun ha dejado una marca indeleble en la escena del entretenimiento surcoreano con su versatilidad actoral. Desde su emotivo papel en “Still 17″ hasta la impactante interpretación en “Mr. Queen”, donde encarnó a Kim So-yong y Queen Cheorin, Shin ha demostrado su habilidad para abordar personajes diversos.

Su participación en dramas como “The Hymn of Death” y “Angel’s Last Mission: Love” también ha sido elogiada. Más recientemente, en “See You in My 19th Life”, Shin continúa desafiando límites al asumir roles duales, consolidando su posición como una de las actrices más destacadas de la industria.

6. SHIN HYE-SUN BUSCA AYUDAR A SU PAÍS

En respuesta a las devastadoras inundaciones que golpearon la capital de Corea del Sur, Seúl, el 8 de agosto de 2022, especialmente en el distrito de Gangnam y sus alrededores, Shin Hye-sun se ha destacado como un faro de solidaridad y apoyo hacia su país.

Estas inundaciones fueron precedidas por las precipitaciones más altas en 80 años, dejando a su paso 2.800 edificios dañados, al menos 9 personas fallecidas y 163 personas sin hogar en Seúl.

El 30 de agosto de 2022, Shin demostró su compromiso altruista al realizar una donación significativa de 100 millones de wones (más de 76 mil dolares). Este gesto solidario tuvo como objetivo brindar ayuda a aquellos afectados por las inundaciones, canalizando su contribución a través del Club de Honores de Vecinos.

7. FOTOS DE SHIN HYE-SUN

Shin Hye-sun es una actri surcoreana de 32 años (Foto: Shin Hye-sun / Instagram)