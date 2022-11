Sira Martínez es la hija de Luis Enrique, director técnico de España, y se ha convertido en una de las celebridades que viene apoyando a la selección de fútbol en el Mundial Qatar 2022. La joven se ha robado la atención del público porque también es pareja de Ferran Torres, el delantero del equipo que ha goleado 7 a 0 a Costa Rica en su debut.

Torres hizo dos goles en el primer partido de España y uno de ellos se lo dedicó a su novia, formando una “S” con sus dos manos. Sira, por supuesto, se encontraba en el estado vestida con la camiseta del artillero del Barcelona.

La relación entre Ferran y Sira ha sido muy comentada, incluso hasta por el mismo Luis Enrique, quien ha dicho, en Twitch y entre risas, que su prolongación en el campo es Torres porque “si no me coge mi hija y me corta la cabeza”.

Mientras que Ferran Torres siempre ha dejado en claro que, pese a las bromas de su suegro, han tenido la fortuna de saber separar los espacios personales y de trabajo, diferenciando su relación de familia y de entrenador-jugador.

Ferran y Sira abrazados durante un evento público (Foto: Sira Martínez / Instagram)

¿QUIÉN ES SIRA MARTÍNEZ?

Sira Martínez es la segunda hija de Luis Enrique, el director técnico de la selección española de fútbol, y Elena Cullell. Su hermano mayor es Pacho y la menor fue Xana, quien murió a los 9 años por cáncer de huesos. La joven, además, es pareja de Ferran Torres, uno de los delanteros del equipo de España en el Mundial Qatar 2022.

¿A qué se dedica?

Sira es jinete y ha ganado el Concurso Nacional de Saltos, en la categoría juvenil, convirtiéndose en una de las figuras emergentes de la hípica. Además, estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Catalunya.

Sira cabalgando un caballo en una competencia hípica (Foto: Sira Martínez / Instagram)

¿Cómo se conoció con Ferran Torres?

Se ha informado que la relación entre Sira Martínez y Ferran Torres comenzó a distancia, cuando el futbolista todavía pertenecía al Manchester City. Cuando fichó por el Barcelona, se confirmó el noviazgo entre las celebridades, quienes están juntas desde setiembre de 2021.

¿Qué publica en sus redes sociales?

Sira Martínez se ha convertido en una influencer en Instagram, donde ha superado los 180 mil seguidores. Ahí suele compartir fotografías de su vida cotidiana, sus pasos como jinete, los partidos de Ferran y su padre Luis Enrique. La joven ha hecho una cobertura personal de Qatar al viajar a Doha para acompañar a los dos protagonistas de España.

Sira en ropa de baño (Foto: Sira Martínez / Instagram)

DATOS PERSONALES DE SIRA MARTÍNEZ

Nombre completo: Sira Martínez

Edad: 22 años

Lugar de nacimiento: Barcelona, España

Altura: 1.65 metros

Pareja: Ferran Torres

Instagram: @siramartinezc

FOTOS DE SIRA MARTÍNEZ EN INSTAGRAM

Sira y Ferran en una calle de Barcelona (Foto: Sira Martínez / Instagram)