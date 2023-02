Marie Kondo ha vuelto a ser noticia y no por un nuevo consejo de orden y limpieza, sino por lo contrario: la consultora japonesa dijo que no se puede mantener la casa impoluta con tres hijos. La gurú de desechar cosas del hogar fue criticada y respaldada en las redes sociales y muchos se han preguntado por la faceta de la empresaria como madre de familia. Así, ha surgido la figura de Takumi Kawahara, su esposo, quien es menos conocido que Kondo pero que ha estado con ella por casi 20 años.

Kondo conoció el éxito en 2010 con la publicación de su libro “La magia del orden”, donde sentó las bases de sus consejos para tener una casa agradable con los objetos necesarios. A partir de ahí, llegó un remezón mediático que la hizo famosa a nivel internacional.

Su consolidación llegó con la serie de Netflix “¡A ordenar con Marie Kondo!”. De inmediato, los usuarios en redes sociales polemizaron sobre los tipos de la autora japonesa, dividiéndose a favor y en contra. Para muchos, la información de Kondo era muy útil y, en la otra orilla, sus detractores aseguraban que era difícil y que se vendía una ilusión.

En una entrevista reciente, Marie Kondo aseguró que lanzó la toalla y que prefiere pasar más tiempo con sus tres hijos que limpiando. Esto, por supuesto, volvió a levantar el polvo de las discusiones sobre la concepción del orden de la empresaria y también surgieron preguntas sobre su vida familiar: ¿quién es su esposo Takumi Kawahara?

Takumi Kawahara junto a Marie Kondo y uno de sus bebés (Foto: Takumi Kawahara / Instagram)

¿QUIÉN ES TAKUMI KAWAHARA, EL ESPOSO DE MARIE KONDO?

¿A qué se dedica?

Takumi Kawahara es el esposo de Marie Kondo y el CEO y gerente de KonMari Media, la empresa que fundó la pareja en Estados Unidos tras el éxito de la consultora y su posterior mudanza a California. Kawahara también es el mánager de la autora del bestseller “La magia del orden”.

Antes de emprender una aventura comercial con Kondo, Takumi se había dedicado al rubro de ventas y marketing en una conocida empresa japonesa en Osaka. En la actualidad, Takumi Kawahara y Marie Kondo son los compañeros ideales en sus metas personales y profesionales

¿Cómo conoció a Marie Kondo?

Takumi Kawahara conoció a Marie Kondo en un ascensor, cuando eran estudiantes, hace 17 años. La empresario quedó impresionada por el prendedor con el mensaje de “sueño” que llevaba su futuro esposo. La química se dio al instante y ella le dejó su contacto. Desde entonces, no han estado separados, de acuerdo a lo que contó la gurú en Fast Company.

Takumi Kawahara sonriente con lentes y sombrero (Foto: Takumi Kawahara / Instagram)

¿Cuándo se casaron?

Takumi Kawara y Marie Kondo se casaron en 2012, hace 11 años. La pareja afianzó su relación y decidió tomar otro camino. A los cuatro años de su boda, se mudaron a Estados Unidos, una aventura que los ha llevado por el lado de lo comercial pero también en lo personal.

Los esposos tienen tres hijos. La primera nació en 2015 y se llama Satsuki. La familia se instaló en California en 2016 para fundar una consultora, aprovechando el gran éxito de las ideas de Kondo sobre el orden y la limpieza en el hogar, conocimientos que vendieron a las familias estadounidenses.

En 2020, la pareja tuvo a su segunda hija, llamada Miko, atravesando una nueva etapa como familia, hasta que, un año después, nació el tercer bebé, un niño del que no se sabe su nombre porque Kondo ha preferido mantener en reserva los datos del menor de edad.

¿Qué publica en sus redes sociales?

Takumi Kawahara tiene un perfil en Instagram con más de 28,5 mil seguidores, en la que publica fotografías y videos de su trabajo como consultor junto a su esposa Marie Kondo. También se da un lugar para lucir a su familia y para registrar algunos consejos de autoayuda.

DATOS PERSONALES DE TAKUMI KAWAHARA

Nombre completo: Takumi Kawahara

Takumi Kawahara Año de nacimiento: 1984

1984 Ciudad natal: Ikuchi Island, Onomichi, Prefectura de Hiroshima, Japón

Ikuchi Island, Onomichi, Prefectura de Hiroshima, Japón Edad: 39 años

39 años Instagram: @takumi.kwhr

FOTOS DE TAKUMI KAWAHARA EN INSTAGRAM

Takumi Kawahara riéndose para las redes sociales (Foto: Takumi Kawahara / Instagram)

Takumi Kawahara y Marie Kondo muy series una conversación (Foto: Takumi Kawahara / Instagram)