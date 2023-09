La prestigiosa cadena Telemundo se encuentra inmersa en los preparativos para el esperado lanzamiento de “Exatlón Estados Unidos All Stars 2023″, un formato que promete reunir a las personalidades más destacadas en la historia de este reality show. Con la presencia destacada de las campeonas Valeria Sofía Rodríguez y Susana Abundiz, el formato de competencia también contará con la participación de Yamilet Peña, una de las atletas más conocidas del programa.

Luego de tantas idas y venidas, se confirmó la presencia de Yamilet Peña en la nueva edición de “Exatlón Estados Unidos All Stars 2023″. Así es, la gimnasta profesional de 30 años volverá al formato de competencia para demostrar que sigue vigente en los duelos físicos.

La gimnasta dominicana regresa al plató de Telemundo para la nueva temporada de "Exatlón Estados Unidos" (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

Recordemos que Peña es una de las últimas campeonas del formato, por lo que demás está decir que experiencia y destreza serán sus principales armas en esta edición. ¿Preparado para conocer un poco más de ella?

1. ¿QUIÉN ES YAMILET PEÑA?

Yamilet Peña es una de las atletas participantes de esta nueva edición de “Exatlón Estados Unidos All Stars”, producido por Telemundo. Se hizo conocida internacionalmente gracias a los méritos que ha conseguido a sus 30 años de edad en diferentes disciplinas.

Logró participar en campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

Nació en Santo Domingo, República Dominicana, y representó al equipo de Famosos en el programa de competencia.

2. DATOS PERSONALES DE YAMILET PEÑA

Nombre completo: Yamilet Peña Abreu

Edad: 30 añps

Profesión actual: gimnasta, atleta profesional, figura de televisión e influencer

Nacionalidad: mexicana

Padres: Germán Peña y Angela Abreú.

Instagram: @yamiletpenaa

3. YAMILET PEÑA Y SU AFICIÓN POR LOS DEPORTES

Tuvo sus inicios en el deporte a los 6 años. Entre los años 2008 y 2013 fue nombrada como la Atleta del Año por el Comité Olímpico de República Dominicana.

Peña ya destacaba como una gran deportista desde pequeña (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

Su dedicación y entrega le ha hecho acreedora de innumerables medallas a lo largo de su trayectoria en la disciplina de gimnasia. En el año 2012 participó en el Mundial de Gimnasia Artística y logró derrotar a la participante china Cheng Fei.

4. INICIOS DE SU TRAYECTORIA EN TELEVISIÓN

Peña se encontraba alejada del mundo televisivo hasta que los productores de Telemundo la fueron a buscar. Fue así que la gimnasta dominicana debutó en el reality de “Exatlón Estados Unidos” en la temporada 4.

Posteriormente, participó en el año 2022 durante la primera edición de “Exatlón Estados Unidos All Stars”, formato que reúne a campeones, subcampeones y atletas destacados de ediciones anteriores.

5. REDES SOCIALES DE YAMILET PEÑA

Yamilet Peña tiene, a la fecha, 52 mil seguidores en Instagram, su red social favorita. En dicha plataforma, la atleta sube su día a día, así como también fotos de sus viajes y travesías por diferentes partes del mundo.

Peña posee más de 50 mil seguidores en Instagram (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

No usa Facebook ni tiene cuenta de X. Por lo que solo podrás verla por medio de la red social de la camarita.

6. ES LA VIGENTE CAMPEONA DE “EXATLÓN ALL STARS”

Fue en la anterior temporada que Yamilel logra el primer puesto tras vencer a Caterine Ibargüen en la gran final.

En aquella final coincidió con Jeyvier Cintrón y Yoridan Martínez, además de Ibargüen. Al ser la flamante ganadora, Peña logró embolsarse 200 mil dólares.

7. PARTICIPÓ EN JUEGOS INTERNACIONALES

La oriunda de Santo Domingo es una auténtica gimnasta de élite. Ganó una medalla de oro en la Copa Mundial Challengue 2014 y el Campeonato Panamericano de salto en 2012.

Entre otros méritos deportivos se encuentra su medalla de bronce en la Copa Mundial 2012 y hacerse conocida por la ejecución de la Produnova, un salto doble frente que desafía las leyes de la física.

También logró calificar a las finales de salto en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 y en los Campeonatos Mundiales de 2011 y 2013.

Yamilet Peña estuvo ligada a los deportes desde muy joven (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

Yamilet también consiguió preseas de plata en salto durante los IV Juegos del ALBA, clasificándose a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2010 y los Panamericanos de 2011.

8. ¿QUÉ ESTUDIO YAMILET PEÑA?

Peña logró cursar contabilidad en la Universidad Tecnológica de Santiago durante cuatro semestres para luego mudarse a la facultad de licenciatura de psicología del deporte.

Peña estudió psicología (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

Fue así que en 2013, la ya consagrada deportista internacional llega a la Universidad Iberoamericana para estudiar Licenciatura en Psicología, producto de una beca otorgada por ARS Universal.

9. ¿TIENE PAREJA?

De momento, la campeona de “Exatlon Estados Unidos All Stars” no ha hecho pública alguna relación amorosa por medio de redes sociales. Aunque ello no signifique precisamente que se encuentre soltera.

No se conoce pareja alguna de la gimnasta (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

10. FOTOS DE YAMILET PEÑA

Estuvo dedicada a los deportes desde su adolescencia (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

Participó en campeonatos del mundo (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

También en Juegos Olímpicos (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

Tiene 30 años y es una destacada representante dominicana (Foto: Yamilet Peña / Instagram)

