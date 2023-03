La muerte de un actor famoso suele ser un momento complicado tanto para la industria como para sus seguidores, esto debido al gran legado que dejan y la incertidumbre alrededor de las causas de su muerte. En ese sentido, son los forenses los encargados de analizar los motivos que llevaros a las figuras a su fallecimiento, y de estos pocos son tan conocidos como Ed Winter.

Llamado por algunos medios como “El Forense de las estrellas”, la celeb de Estados Unidos ha sido la fuente de información en el fallecimiento de figuras como Michael Jackson, Whitney Houston, Brittany Murphy, Paul Walker, entre otros.

Lamentablemente, el domingo 19 de marzo, medios locales confirmaron la muerte del profesional a los 73 años de edad.

Ed Winter durante una ronda de preguntas con medios locales (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

¿QUIÉN ERA ED WINTER?

Ed Winter fue un investigador forense encargado del Condado de Los Ángeles, en California, por lo que tuvo cercanía con varias personalidades, ya sea en vida o fallecidos, pues por su trabajo fue clave en la investigación de sus muertes.

Fue precisamente su rol como investigador en la muerte de varias celebridades lo que le valió el seudónimo de “Forense de las estrellas”.

Poco se conoce de la vida personal de Winter, pues fuera de su participación en los casos de famosos, nunca trascendió más allá de ser el rostro de las autoridades cuando debía declarar por algún fallecimiento.

La participación de Ed Winter en el caso de Michael Jackson

Probablemente el caso más sonado del forense fue la controversia en la muerte de Michael Jackson, ocurrida el 25 de junio de 2009 en su casa de Holmby Hills, pues pese a la gran cantidad de historias y teorías, fue la participación de Winter la que permitió conocer detalles reales de la historia.

“Fue extraño ver tantos pinchazos en el cuerpo del señor Jackson”, indicó a los medios cuando fue consultado por el cambio en el certificado de defunción del cantante, pues su médico, Conrad Murray, le había proporcionado dosis letales de propofol, algo que no detalló en su propio análisis.

Del mismo modo, también descubrió a Arnold Klein, dermatólogo de Jackson, quien le daba dosis diarias de Demerol, destapando que este ayudaba al “Rey del Pop” a obtener medicamentos usando hasta 19 alias.

Un 28 de agosto del 2009, la autopsia al cuerpo de Michael Jackson confirma que su muerte fue un "homicidio involuntario" por intoxicación aguda del anestésico "Propofol" y otros calmantes. (CARL DE SOUZA / AFP).

La muerte de Whitney Houston

Poseedora de una impresionante voz, Whitney Houston no estuvo libre de los excesos y adicciones al alcohol y otras sustancias, las cuales la llevaron a la muerte a los 48 años, una edad bastante corta y que no le dejaron disfrutar de lo que parecía ser su rehabilitación.

Para 2012, Ed ya era una figura reconocida, por lo que cuando se reunió con la familia de la cantante de “I Will Always Love You”, del soundtrack de la película “El Guardaespaldas”, estos no tardaron en identificarlo. “Sé quién es Ed Winter”, habría indicado Dionne Warwick.

La carrera de Whitney Houston siempre estuvo marcada por sus grandes interpretaciones, premios, comentarios sobre su sexualidad y adicción a las drogas. (Foto: EFE)

LA MUERTE DE ED WINTER

Si bien el destacado forense fue el encargado de descubrir violentas o complicadas muertes, su deceso se alejó de los crímenes que investigaba, pues de acuerdo con fuentes policiales que conversaron con TMZ, este murió de causas naturales en su casa ubicada en Los Ángeles.

