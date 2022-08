La vida John McAfee es sin duda de película y eso lo ha sabido aprovechar Netflix, que ha lanzado un documental con toda la historia de este controvertido magnate. Este empresario tecnológico, famoso por haber creado uno de los primeros y más importantes antivirus, le dio un sórdido giro a su vida. El final: nadie se lo imaginaba.

“Vivir sin freno: El turbulento mundo de John McAfee” (“Running With The Devil: The Wild World of John McAfee”, es un documental del cineasta ganador del BAFTA Charlie Russell, que explora lo que le sucedió al niño dorado de Silicon Valley, John McAfee, y las controversias y misterios que rodean su vida posterior como presuntos delitos y fugas. ¿Quién era John McAfee? ¿Qué pasó con el nombre detrás del software antivirus McAfee?

¿QUIÉN ERA JOHN MCAFFE, EL CREADOR DEL FAMOSO ANTIVIRUS?

John McAfee fue un programador informático, empresario y político británico-estadounidense, que se hizo famoso en los años 80′, cuando fundó McAfee Associates, una empresa que vendía software comercial de seguridad informática. También tuvo períodos en la NASA, trabajando en el programa del transbordador espacial, fundó las empresas Tribal Voice, QuorumEx y Future Tense Central y trabajó con Everykey.

McAfee renunció a la compañía en 1994 e la Intel compró por US$7.7 mil millones en 2010. A mediados de los 90, fundó una empresa detrás de PowWow, uno de los primeros programas de chat y mensajería; luego invirtió en el fabricante de cortafuegos ZoneAlarm y se unió a la junta directiva de la empresa.

Problemas legales

Para el 2009, en plena recesión, McAfee enfrentaba problemas financieros: solo le quedaban US$4 millones (frente a US$100 millones). Se vio obligado a vender sus propiedades, su colección de arte y antigüedades.

Con ese dinero fundó la empresa llamada QuorumEx, con sede en Belice. El magnate prometía fabricar antibióticos a base de hierbas, pero la Policía intervino el lugar, en 2012, por sospechas de que estaba fabricando metanfetamina. Se dice que el McAfee, entonces de 57 años fue hallado al lado de una menor de 17 años. El centro de investigación fue cerrado, pero nunca fue acusado.

Sin embargo, ese mismo año, se dio a la fuga de Belice, luego de ser nombrado “persona de interés” en el asesinato de su vecino Gregory Faull, quien, al parecer, estaba incómodo con el estilo de vida de McAfee. Un mes después fue detenido en Guatemala, pero cuando estaba a punto de ser deportado a Belice, McAfee simuló dos ataques al corazón y lo deportaron a Estados Unidos. Su abogado contó luego que, en realidad, tenía presión arterial alta y ataques de ansiedad. El empresario tecnológico se enamoró en Miami de Janice Dyson, una exprostituta y se casaron.

El millonario estadounidense John McAfee gesticula durante una entrevista con AFP en su yate anclado en la Marina Hemingway de La Habana, el 26 de junio de 2019. (Foto:AFP).

Evasión de impuestos y extradición

En enero de 2019 McAfee mandó un mensaje que le complicó la vida para siempre. En su cuenta de Twitter admitió que no había pagado impuestos en ocho años. El empresario esta vez también decidió no dar cara a la justicia y volvió a huir en 2020. En octubre de ese año, luego de una persecución por varios paises, fue capturado y arrestado en Barcelona, España. El 23 de junio de 2021 fallece, en prisión, horas después de enterarse que iba a ser extraditado a los EE.UU.

¿CÓMO MURIÓ JOHN MCAFFE?

John McAfee, el nombre detrás del software antivirus McAfee, luego de ser conocido como el creador de uno de los primeros antivirus y hoy valuado en más de US$14 mil millones, terminó su vida en la cárcel, debido a excesos y desacertadas decisiones.

Luego de enterarse que iba a ser extraditado de España hacia Estados Unidos por el delito de evasión de impuestos entre 2014 y 2018, al parecer, decidió suicidarse. El miércoles 23 de junio de 2021 fue hallado sin vida en una cárcel de Barcelona, cuando tenía 75 años.

Su esposa no cree que se haya suicidado y recordó que, en noviembre de 2019, McAfee tuiteó que temía que su muerte se presentara como un suicidio, junto con un tatuaje que decía “$ WHACKD”.

Escribió: “‘Recibir mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que decían, en efecto: ‘¡Vamos a por ti, McAfee! Nos vamos a suicidar’.... Me hice un tatuaje hoy por si acaso. Si me suicido, no lo hice. Estaba loco. Revisa mi brazo derecho”.