Raffaella Carrà se hizo conocida en toda América Latina y España gracias a su éxito “Hay que venir al sur”. La italiana, quien en junio celebró su 78 cumpleaños, perdió la vida el pasado 5 de julio. Según informó su pareja, Sergio Japino, la cantante, actriz y presentadora llevaba una larga temporada enferma, pero evitó que esto se filtre a los medios, motivo por el cual su fallecimiento tomó por sorpresa a todos.

Si bien no hay un comunicado oficial de las causas de la muerte de la intérprete de “Fiesta”, algunos medios italianos informaron que Raffaella Carrà luchó por mucho tiempo contra el cáncer de pulmón, enfermedad que también acabó con la vida de su madre Iris Dellutri, en 1987. Aunque no ha sido confirmado por la familia y no se sabe a ciencia cierta si eso pasará, pues la estrella pidió no desvelar su situación para “proteger” a sus seguidores de “la perturbación de su sufrimiento”.

Carrà fue considerada una de las personas que dejaron una huella imborrable con sus canciones y con su forma de ser conquistó varios países del mundo, quienes se contagiaron del baile y la alegría característica en ella. Uno de esos sitió está México, nación con la que compartía las ganas de fiesta y a la que dedicó una emotiva canción de amor convertida en una oda a toda su población.

El 5 de julio partió a los 78 años la polifacética Raffaella Carrà. Cantante, actriz y presentadora de televisión, la artista italiana deja en un agujero entre el público y sus colegas, quienes la querían y admiraban (Fuente: EFE)

LA VEZ QUE RAFFAELLA CARRÀ LE CANTÓ A MÉXICO

En la década de 1980, cuando Raffaella Carrà gozaba del éxito, protagonizó “Millemilioni”, una serie de especiales dedicados a Italia, la Unión Soviética, Reino Unido, Argentina y México. Este programa la llevó a visitar Roma, Moscú, Londres, Buenos Aires y Ciudad de México, donde mostró lugares emblemáticos de las ciudades. Esto le permitió afianzar su éxito internacional.

Cuando visitó México, Carrà se enamoró del país. Tal es así que le dedicó la canción “México eres tú”, con un ritmo inconfundible que recuerda a sus temas más queridos.

“En tu suelo yo fui la mujer más feliz que gozó de la paz de la tierra”, se confesaba Raffaella Carrà en una presentación en el Bosque de Chapultepec, pulmón verde de la capital mexicana. Vestida de mariachi y luciendo un sombrero charro, la estrella italiana le cantó un amante mexicano que tenía las mismas cualidades que su tierra: “eres como el país fuerte, amable y feliz, y te metes en el corazón”.

“Tienes toda la luz de sus días, tienes toda su fuerza en tus venas, tienes en tu mirar su alegría y México eres tú”, entonaba Carrà, fascinada mientras recorría los canales de Xochimilco. Así, la italiana puso a bailar a un país un tanto deprimido desde finales de la década de 1970 por una fuerte crisis económica y una severa devaluación de su moneda.

ASÍ SE DIO A CONOCER LA MUERTE DE RAFFAELLA CARRÀ

La noticia de la muerte de cantante la dio el que fuera su pareja de toda la vida, Sergio Iapino, que señaló en un mensaje:

“Raffaella Carrà ha fallecido hoy [lunes] a las 16.20 horas [hora italiana] tras una enfermedad que desde hace tiempo ataca su cuerpo tan diminuto, pero tan lleno de energía. Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso”.

Las últimas disposiciones de la diva, como presagiando su final, fueron pedir un simple ataúd de madera y una urna para guardar sus cenizas.