Un cariñoso beso de mi papá de tantos que me dio! No importaba que su bigote me picara, el siempre dándome su amor y poniéndome su sombrerito! 1977 en nuestra casa.

Foto inedita que con gusto les comparto! #donramón #Monchito #RonDamon #amor #besos #SeuMadruga #chavodel8 #rorro pic.twitter.com/10ggwVsyhu