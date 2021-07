El tema principal de la saga de “Rápidos y furiosos” (“Fast and Furious”) es la importancia de la familia. Aunque, el vínculo más cercano que Dom (Vin Diesel) ha tenido nunca fue con sus hermanos o amigos de la infancia. Fue con su antiguo enemigo, Brian O’Conner (Paul Walker).

Al principio, Brian (Paul Walker) era el policía encubierto enviado a la subcultura de las carreras callejeras de Los Ángeles para derribar a Dominic Toretto, pero esa relación de gato y ratón se convirtió en la mejor amistad que hemos visto en la saga de acción.

Además, la amistad entre los dos personajes de “Rápidos y furiosos” se sintió aún más real gracias a la buena relación en la vida real de Diesel y Walker. Sin embargo, eso no quiere decir que sus personajes siempre hayan estado de acuerdo. Es por ello que el portal “Screenrant” elabora una lista de las 5 veces en que Dominic y Brian fueron los mejores amigos y 5 veces que fueron enemigos.

“RÁPIDOS Y FURIOSOS”: 5 VECES QUE DOMINIC Y BRIAN FUERON LOS MEJORES AMIGOS Y 5 VECES QUE FUERON ENEMIGOS

10. AMIGOS: DOM ESTABA FELIZ DE QUE BRIAN Y MIA TUVIERAN UN BEBÉ

Cuando Brian y Mia descubrieron que estaban esperando un hijo, estaban en un momento complicado pues huían de Hobbs con Dom. Y es por eso que Brian claramente dudaba en decírselo a Dom, el hermano de Mia. Sin embargo, Dom no podría haber estado más feliz por Brian. Algunos argumentan que Fast Five fue demasiado impulsado por la trama, pero la inclusión del embarazo de Mia y Brian fue uno de los momentos más sinceros de la serie, ya que los tres pudieron tomar un descanso de la acción y abrazarse.

9. ENEMIGOS: DOM INTENTA QUE BRIAN DESPIDA

Inicialmente, las cosas entre Dom y Brian no eran muy amistosas. Dom golpea a Brian contra un coche, lo llama asesino en serie y luego le dice que va a hacer que lo despidan de “The Racer’s Edge”. Es difícil creer que estos dos chicos se convertirían en mejores amigos. Afortunadamente, Harry no despide a Brian porque es un empleado demasiado bueno, pero eso no significa que Dom no lo haya intentado.

8. AMIGOS: DOM DEJA QUE BRIAN GANE LA CARRERA DE RESISTENCIA

Tras un atraco en Río con policías, Dom, Brian, Tej y Rome no pueden evitar tener una carrera rápida. Apostaron un millón de dólares y Dom supuestamente deja que Brian gane. Aunque Dom no dice abiertamente que dejó que Brian ganara, lo insinúa, y Tej y Rome afirman que vieron a Dom retroceder. Después de que Dom descubre que Brian va a ser padre, insinúa que por eso lo dejó ganar, y eso es lo más adorable que Dom ha hecho por nadie.

7. ENEMIGOS: SU REENCUENTRO EN FAST & FURIOUS 4

“Fast & Furious 4” marcó el regreso de Brian y Dom desde la primera película en que aparecieron juntos en la pantalla. Sin embargo, cuando lo hicieron, no se abrazaron exactamente con lágrimas en los ojos. Dom amenaza a Brian, diciendo que matará a cualquiera que se interponga en su camino para encontrar al asesino de Letty, y aunque ha cambiado mucho desde el comienzo de la saga, es prácticamente el mismo Dom de la primera película. Brian y Dom podrían ser los mejores amigos, pero la última vez, Dom descubrió que Brian era un policía encubierto cuyo objetivo era atraparlo.

6. AMIGOS: EL ÚLTIMO VIAJE

Como Paul Walker falleció trágicamente antes de que terminara la producción de Furious 7, todo el final tuvo que ser alterado, pero se hizo de la manera más sincera y emocional posible. En la escena final, Brian incluso está jugando con su hijo en la playa mientras toda la pandilla lo observa. Dom se va sin despedirse, solo para que Brian lo alcance en una encrucijada.

La escena es perfecta, ya que representa a la perfección a sus personajes, con Brian en un auto deportivo y Dom en un muscle car, reflejando la última carrera que tuvieron al final de The Fast and the Furious. Se hace aún más emotivo cuando se reproduce “See You Again” sobre la escena y luego se observa un montaje de todas las escenas más icónicas de Brian.

5. ENEMIGOS: LUCHANDO POR LA MUERTE DE LETTY

Tomó mucho tiempo para que Dom y Brian se reconciliaran en la cuarta película, ya que no mucho después de su reunión, Dom se descarga injustamente con Brian cuando descubre que Brian fue la última persona en tener contacto con Letty antes de su muerte, y lo lanza contra las paredes, archivadores y cualquier otra cosa que lo deje herido. Aunque la rabia de Dom es más reservada en las películas recientes, “Fast & Furious” lo vio más enojado que nunca, y comenzó a enfrentarse a Brian incluso antes de conocer toda la historia.

4. AMIGOS: EL COCHE DE 10 SEGUNDOS

En esto se basa toda su amistad, y la idea del auto de 10 segundos es un dispositivo narrativo que se enhebra a lo largo de toda la saga y con lo que termina el montaje final en Furious 7. Cuando la policía viene por Dom después de que acaba de destrozar su Dodge Charger, Brian le entrega las llaves del Toyota Supra y le dice: “Te debo un auto de 10 segundos”. Después de pasar toda la película tratando de entregar a Dom a la policía, lo deja ir en el último obstáculo, que es un testimonio de lo lejos que llegaron como mejores amigos en una hora y 40 minutos.

3. ENEMIGOS: SU PRIMERA CARRERA DE RESISTENCIA

Aunque en Fast & Furious hay muchas peleas a puñetazos, en su mayor parte los personajes dejan que los autos peleen. Y la primera carrera callejera de la película vio a Dom y Brian enfrentarse cara a cara. Después de que Dom gana, emprende una diatriba épica que destroza a Brian. Dom trató la carrera como un deporte, como siempre lo ha hecho, pero Brian estaba compitiendo por respeto, razón por la cual las palabras de Dom lo derrotaron aún más.

2. AMIGOS: BRIAN SALVA A DOM DE SER ARRESTADO

A pesar de haber sido tan humillado por Dom unos minutos antes, Brian todavía se encarga de salvar al infame corredor de la calle cuando la policía lo perseguía a pie. Brian no tuvo que hacerlo, pero lleva al primer momento de unión que los dos muchachos tienen en la serie. Brian lo salvó y como agradecimiento, Dom le entrega a Brian nada más que una Corona, naturalmente.

1. ENEMIGOS: BRIAN SOPLA SU TAPA

Mientras Vince se lesiona en el último atraco del camión, recibe un disparo y tiene todo el brazo gravemente herido con alambre de púas, Brian no tiene más remedio que volar su tapadera y usar su identificación policial para llamar a los servicios de emergencia. Y aunque pudo haber demostrado que Dom no debería haber confiado en Brian, los fanáticos de Fast & Furious están de acuerdo en que también mostró cuán leal podría ser el policía encubierto y si no lo hubiera hecho, Vince habría muerto por la pérdida de sangre.