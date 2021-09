La nostalgia se ha apoderado de Jordana Brewster tras recordar al desaparecido Paul Walker. La estadounidense estuvo presente en el último evento de Universal Pictures Home Entertainment y allí ha vuelto a hablar sobre lo que significó Brian O’Conner en la famosa saga de “Rápidos y Furiosos” y su vida en general.

Hace algunos años, la modelo y actriz también rememoró a Paul Walker, cuando este había cumplido 6 años de fallecido. La intérprete de Mia Toretto en “Fast and Furious” señaló en su momento: “Te amo con todo mi corazón, te extraño con todo mi corazón”, fue la dedicatoria que publicó en su cuenta de Instagram en diciembre de 2019.

No hay que olvidar que el personaje de Jordana volvió a la serie luego de estar ausente en la temporada 8. Luego de la trágica muerte de Walker, la entrega 7 fue prácticamente un homenaje a él. Fue Vin Diesel, quien anunció el regresó de su ‘hermana’ a la mega producción.

“Me dijeron específicamente que, por favor, no dijera nada de lo que sucede en ‘Fast and Furious 9’. Lo que más me entusiasma es el hecho de que, finalmente, vamos a traer de vuelta a Mia Toretto en la novela película. Y estoy seguro de que, si son inteligentes, podrán suponer todo lo que eso implica. Es un añadido muy positivo para el nuevo episodio”.

LA MUERTE DE PAUL WALKER, EL DOLOR QUE JORDANA BREWSTER AÚN NO SUPERA

Con 40 años, Paul Walker murió tras protagonizar un violento accidente de tránsito. Esto sucedió exactamente el pasado 30 de noviembre de 2013 y desde allí sus amigos de la producción y público en general no olvidan al actor nacido en California.

En principio, esto representó un problema de última hora para los productores de “Fast and Furious”, quienes más allá del dolor de la muerte de uno de sus protagonistas, tuvieron que improvisar sobre la marcha. Fue así entonces que decidieron incluir en la filmación de “Rápidos y Furiosos” 7 a los hermanos de Paul, Caleb y Cody para poder reemplazarlo en lo que faltaba grabar.

En la última reunión de artistas, Jordana Brewster ha evidenciado que aún le genera mucho dolor la repentina partida de quien fuera su esposo en la franquicia: “Creo que cuando alguien fallece eso tiene un gran impacto en tu vida y ha tenido un gran impacto, francamente, en la vida de muchas personas”, manifestó la actriz a “People”.

“(El dolor) va en oleadas donde a veces es supervisceral, y es como si fuera inimaginable que esa persona ya no esté con nosotros”, agregó Brewster.

Jordana Brewster junto a Paul Walker en una conferencia realizada en el año 2009 (Foto: Reuters)

¿QUIÉN ES MASON MORFIT, EL NOVIO DE JORNADA BREWSTER DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS”?

Ante la novedad que Jordana Brewster se casa con Mason Morfit, muchos fanáticos de la actriz de “Rápidos y Furiosos” han empezado a buscar sobre la vida de este empresario. Mason tiene una compañía en la que administra más de 16 millones de dólares en activos. Actualmente es el CEO de la organización, cargo que ocupa desde enero de 2020. Él pertenece a esta compañía desde los 25 años; antes estuvo en el grupo de atención médica de Credit Suisse First Boston.

El perfil de Mason es más orientado hacia la tecnología. La compañía en donde él ahora trabaja tiene en sus manos millones de activos, entre ellas las que están dentro del rubro de la tecnología de la información; como Microsoft Corp, Motorola Solutions, Inc, entre otras. Según su perfil de LinkedIn, él ha formado parte de la junta directiva de Microsoft entre marzo de 2014 y noviembre de 2017.