Michelle Rodriguez alcanzó la fama mundial por la saga “Rápidos y Furiosos” , donde interpreta a Letty Ortiz. La actriz es conocida por sus papeles de la típica chica dura y rebelde en varios proyectos cinematográficos de Hollywood, tiene millones de fanáticos en todo el mundo y ha construido una importante carrera en la industria.

“Fast and Furious” , conocida como “Rápidos y Furiosos” en América Latina, es una de las franquicias cinematográficas más exitosas de Universal Pictures. La saga comenzó en el 2001, desde entonces ha crecido exponencialmente a lo largo de los años, mostrándonos increíbles escenas de acción y peligro que han cautivado a los fanáticos de todo el mundo.

Michelle Rodríguez ha interpretado a Letty Ortiz durante casi dos décadas (Foto: Universal Pictures)

Michelle Rodriguez es un miembro importante de la franquicia “Fast and Furious” , donde la hemos visto realizando acrobacias, escenas de riesgo y enfrentarse a todo tipo de peligros. La actriz estadounidense ha revelado detalles detrás de cámara de las impresionantes escenas de acción que vemos en pantalla grande.

“Mi vida nunca se arriesga”, dice Rodríguez al portal web Yahoo Sports. "Cuando estoy encima de la plataforma en Fast 4 [ Fast & Furious de 2009], voy a 20 millas por hora. Cuando [mi doble de acción] Heidi Moneymaker está encima de la plataforma en Fast 4, va a 40 millas por hora y hace volteretas hacia atrás ".

Michelle Rodriguez es una defensora de los dobles de riesgo, reconoce la importancia de estos actores y la difícil tarea que tienen dentro de la industria cinematográfica. Además, ha mostrado su respeto hacia su doble en la saga “Fast and Furious”.

“Fast & Furious 9” será la penúltima entrega de la saga original protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster (Foto: Universal Pictures)

“Me golpearon la cabeza contra la pared varias veces, tuve dos heridas del tamaño de una pelota de golf en la frente, pero eso no es nada para Heidi Moneymaker, quien es lanzada al aire, choca contra un montón de cosas y luego tiene que volar sobre una repisa y hacer una caída alta. ¡Con vestido y tacones!”, dijo en entrevista con Yahoo Sports.

Estas revelaciones las hizo mientras promocionaba su documental “Stuntwomen: The Untold Hollywood Story”, proyecto dirigido por April Wright, que la actriz narra y produce ejecutivamente, donde se muestra a las mujeres en el negocio del cine y la televisión que arriesgan constantemente sus vidas para reemplazar a las estrellas de Hollywwod.

“Stuntwomen: The Untold Hollywood Story” nos muestra a leyendas “invisibles” como Jeannie Epper, quien fue la doble de riesgo de Lynda Carter en Wonder Woman de televisión, a ella se le partió la cabeza en una pelea. Pam Grier en Foxy Brown y trabajó en acrobacias hasta los 70 años, vista por última vez en Hot Pursuit de 2015.

El documental también destaca la adversidad que enfrentan estas mujeres en una industria dominada por hombres. Muchas veces se cuestiona las habilidades de las mujeres, quienes han demostrado que son capaces de asumir riesgos de todo tipo.

“Estoy intrigado [por] la perspectiva de las mujeres en la industria que hacen acrobacias de acción, creo que deben ser celebradas un poco”, señala Rodríguez.

"Siempre me han gustado los dobles. Siempre los he respetado, he ido a sus entregas de premios, siempre les hago saber a todos quién está haciendo mis acrobacias porque no creo que reciban suficiente amor por arriesgar sus vidas para entretenernos ", agregó.

Michelle Rodriguez es conocida por sus papeles de la típica chica dura y rebelde en éxitos de Hollywood (Foto: Universal Pictures)

MÁS SOBRE “RÁPIDOS Y FURIOSOS”