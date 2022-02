Raúl Araiza y Margarita Vega se separaron tras casi ocho meses de noviazgo. El conductor del programa “Hoy” y la actriz colombiana decidieron tomar caminos separados pese al gran cariño y respeto que se tienen el uno al otro, así como lo han demostrado a través de sus redes sociales durante el tiempo que estuvieron juntos.

MÁS INFORMACIÓN: La enfermedad de Raúl Araiza que podría dejarlo sin voz y acabar con su carrera

‘El Negro’ dio a conocer su relación sentimental con Margarita Vega el 21 de julio de 2021, a menos de cuatro meses de haber terminado su noviazgo de un año con su compañera de show, María Amelia Aguilar.

Desde que hicieron público su romance, Raúl Araiza y Margarita Vega fueron blanco de varias críticas y cuestionamientos, principalmente por la diferencia de edad que hay entre ellos, ya que el actor es 21 años mayor que ella. Pero, ¿Por qué terminó la relación? Aquí los detalles.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo se conocieron Raúl Araiza y Margarita Vega

'El Negro' dio a conocer su relación sentimental con Margarita Vega el 21 de julio de 2021 (Foto: Raúl Araiza/ Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON RAÚL ARAIZA Y MARGARITA VEGA?

En una entrevista con la revista de espectáculos TVNotas, Raúl Araiza reveló los verdaderos motivos que lo obligaron a poner punto final a su romance con Margarita Vega, actriz y conductora de “Cuéntamelo Ya!”.

El llamado Negro Araiza confesó que él mismo puso fin a su mediático romance y que fue una decisión difícil ya que aún le guarda mucho cariño a la actriz colombiana. El también conductor confesó que los 21 años de diferencia que hay entre ellos sí pesó en la relacion.

“La verdad es que yo tomé la decisión y el motivo por el que pusimos punto final fue porque sí pesaron los 21 años de diferencia entre nosotros. Hoy quiero estar más tranquilo en todos los aspectos de mi vida, así que tenía que tomar una decisión”, contó.

El llamado Negro Araiza confesó que él mismo puso fin a su mediático romance y que fue una decisión difícil ya que aún le guarda mucho cariño a la actriz colombiana (Foto: Raúl Araiza/ Instagram)

Araiza, considerado uno de los conductores de televisión más importantes de Televisa, reveló que Margarita Vega tiene entre sus planes casarse y ser mamá; algo que él no comparte pues ya no puede tener hijos porque se operó y actualmente no quiere volver a llegar al altar.

El actor de “La Desalmada” contó que no fue fácil tomar la decisión después de ocho meses se intensa relación, pero era lo mejor pues sus planes de vida y los de la actriz colombiana iban por distintos caminos. Además, él no quería ser el motivo para que la actriz no cumpliera sus objetivos personales.

“Soy 21 años mayor que Mara y me di cuenta que ella quiere ser mamá o busca cosas que yo ya viví, entonces no podía ser tan egoísta para negárselas. Por esa razón preferí que lo nuestro llegara a su fin de la mejor manera”, explicó el actor de 57 años.

La relación entre Raúl Araiza y Margarita Vega quedó en buenos términos pues para el presentador de Hoy, la actriz colombiana a es una “mujer maravillosa” a quien siempre le deseará lo mejor en su vida.

“Mara es una mujer maravillosa y por eso me duele mucho esta ruptura. Me siento triste, me dolió tomar esta decisión porque Mara es una mujer a la que yo quiero muchísimo, pero lo mejor era separarnos y dejarla volar. Me quedo con todos los maravillosos recuerdos. En las últimas semanas nuestra diferencia de edad salió a relucir y afectó nuestra relación”, declaró.

Tras su divorcio con María Fernanda Rodríguez, Raúl “Negro” Araiza se ha relacionado sentimentalmente con la psicóloga María Amelia Aguilar y con la actriz Margarita Vega, pero desafortunadamente sus romances solo han durado unos meses. Ahora vuelve a la soltería.