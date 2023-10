¿Te imaginas estar detrás de la investigación de un brutal asesinato, pero mientras sigues las pistas destapas una compleja red de engaños? Este es el caso de Tom Nichols, un veterano agente de policía que busca resolver un crimen, en el que nada es lo que parece. El papel de este detective en la película “Reptiles” está a cargo de Benicio del Toro, cuya interpretación ha sido aplaudida por el público; por tal motivo, te contamos quién es y más datos sobre este reconocido actor.

Cabe señalar que en la trama, este policía se encuentra con varios sospechosos, por lo que en su afán de descubrir la verdad, destapa una telaraña de mentiras, falsedades y trampas; incluso, desmonta las ilusiones de su propia vida.

Tom Nichols es un agente que buscará descubrir la verdad en "Reptiles" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE BENICIO DEL TORO

Nombre completo: Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez

Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez Lugar de nacimiento: San Germán, Puerto Rico

San Germán, Puerto Rico Nacionalidad: Puertorriqueño

Puertorriqueño Cumpleaños: 19 de febrero

19 de febrero Año de nacimiento: 1967

1967 Edad: 56 años

56 años Instagram: @benicio_del_toro1

2. ¿QUIÉN ES BENICIO DEL TORO?

Benicio del Toro es un actor y productor puertorriqueño. Sus magníficas interpretaciones lo han llevado a ganar un Premio Óscar, un Premio BAFTA, un Globo de Oro, entre otros.

Benicio del Toro hace un gesto mientras recibe el premio de Honor en la ceremonia de los Premios Platino del cine iberoamericano en el centro de congresos Ifema de Madrid el 22 de abril de 203 (Foto: Óscar del Pozo / AFP)

3. SU FAMILIA

Los padres del actor son: Gustavo Adolfo del Toro Bermúdez y Fausta Genoveva Sánchez Rivera, ambos abogados. Tiene un hermano mayor que es oncólogo pediátrico. Cuando Benicio tenía nueve años perdió a su madre a causa de hepatitis.

4. SE MUDA A ESTADOS UNIDOS

A la edad de 13 años, junto a su padre y hermano, se mudó a Mercersburg, Pensilvania, Estados Unidos. Se graduó en la Academia Mercersburg.

Cuando Benicio del Toro llegó a la proyección de la película "Sin City" de los directores estadounidenses Robert Rodríguez y Frank Miller, el 18 de mayo de 2005 en la 58ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes (Foto: Pascal Guyot / AFP)

5. CURSA UNA CARRERA UNIVERSITARIA

Orientado por su padre, Benicio del Toro estudió Comercio en la Universidad de California.

6. SE ENAMORA DE LA ACTUACIÓN

Tras tener éxito en un curso de actuación, él no lo dudó más y decidió dejar su carrera universitaria para seguir actuación en Los Ángeles; asimismo, estuvo en el Square Theatre School en Nueva York.

Cuando Benicio del Toro llegó a la proyección de "Il Gattopardpo" (El Leopardo) presentada durante una proyección especial en el 63º Festival de Cine de Cannes el 14 de mayo de 2010 en Cannes (Foto: Valery Hache / AFP)

7. INICIOS EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Comenzó en el mundo de la actuación a finales de la década de los 80 con pequeños papeles en series televisivas. En sus inicios casi siempre tenía roles de matón o traficante.

8. FUE UN EXTRA DE “LA ISLA BONITA” DE MADONNA

Benicio del Toro apareció en el videoclip de Madonna “La isla bonita”, exactamente ese el joven que aparece sentado sobre un automóvil (su rostro se ve en los minutos 3:05-07, 3:13-15 y 3:24-25)

“Hay que empezar por algún lado y yo lo hice de extra. Tenía 19 años y estaban pidiendo extras para un video de Madonna. Yo dije que sí y me pusieron ahí a bailar sentado encima de un carro”, señaló en una entrevista para el programa de Jimmy Fallon.

9. INICIOS DE SU CARRERA Y DESPEGUE ACTORAL

Debutó en el cine con “Big Top Pee-wee” y “Licencia para matar”, convirtiéndose a sus 21 años en el actor más joven con un papel de villano en una película de James Bond. Pese a que ambos filmes no tuvieron buena recepción, él siguió con varias producciones hasta que en 1995 su carrera comenzó a despegar con “The Usual Suspects”, con el que obtuvo el Independent Spirit Award como mejor actor de reparto, premio que repitió con “The Funeral”.

10. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Desde 1998 en adelante, Benicio del Toro integró el elenco principal de “Fear and Loathing in Las Vegas”, “Traffic” (2020), “21 gramos” (2003), “Sin City” (2005), “Che, Guerrilla” (2008), “Savages” (2012), “Inherent Vice” (2014), “Escobar: Paradise Lost” (2014), “Sicario: Day of the Soldado” (2018), entre otras producciones.

La vez que Benicio del Toro asistió al estreno de la serie Showtime de 'Escape At Dannemora' en Alice Tully Hall, Lincoln Center el 14 de noviembre de 2018 en la ciudad de Nueva York (Foto: Angela Weiss / AFP)

11. RECONOCIMIENTOS

Del Toro ha ganado varios premios entre los que destacan: un Óscar, un Globo de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, Premios BAFTA como Mejor actor de reparto por “Traffic”, todos en el año 2000. En 2001, con el mismo filme recibe un galardón en el Festival Internacional de Cine de Berlín en la categoría Mejor interpretación masculina.

12. TIENE UNA HIJA

Benicio del Toro tiene una hija con Kimberly Stewar, quien a su vez es hija de Rod Stewar. Ella se llama Delilah Genoveva nacida el 21 de agosto de 2011. Ellos jamás fueron pareja.

13. ES FAMILIAR DE LA CANTANTE REBECA PUOS

Del Toro es primo hermano de la cantante Rebeca Pous, cantante española de pop-eurodance. Debido a su ascendencia española, obtuvo la nacionalidad de ese país en 2011.

Benicio del Toro en el estreno mundial de "Guardianes de la Galaxia" el 21 de julio de 2014 en el Dolby Theatre de Hollywood, California (Foto: Robyn Beck / AFP)