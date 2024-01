El 11 de abril de 1998, Univision estrenó “República Deportiva”, el programa semanal que repasaba y analizaba los principales encuentros en los principales deportes, principalmente fútbol, boxeo y baloncesto, combinándolo con divertidos segmentos y concursos.

En más de 25 años en el aire, el programa deportivo de Univision convocó a una gran cantidad de colaboradores como Fernando Fiore, Rosana Franco, Julián Gil, Mané de la Parra, entre otras figuras de la cadena latina en Estados Unidos.

Pese a su gran historia, y en medio de un ambiente de cambios en las principales cadenas, enero del 2024 marcó el fin de “República Deportiva”, tal como confirmaron los propios presentadores.

República Deportiva estaba en los principales eventos deportivos (Foto: republicadeportiva / Instagram)

VALERIA MARÍN SE DESPIDE DE “REPÚBLICA DEPORTIVA”

La presentadora Valeria Marín, quien durante años ha sido parte del programa, compartió un sentido mensaje de despedida y agradecimiento por los varios años que pasó al frente del show.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para República deportiva, un programa emblemático del canal de habla hispana para los Estados Unidos. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de un capítulo en una historia de más de 20 años”, inició la pareja de Julián Gil.

La también figura de TUDN destacó que gracias al show conoció a su prometido y varios amigos con los que dio sus primeros pasos en el periodismo deportivo.

“Fuiste un show que me presentó a una de las personas más importantes de mi vida y en lo profesional un show que me sacó de mi zona de confort. Me enseñó a balancear lo informativo con la parte de entretenimiento y me llevó a muchos estadios y me acercó de forma muy linda a la gente. Gracias República deportiva por dejarme ser parte de tu bonita historia deportiva”, agregó junto a una foto en la que recordaba su paso por el histórico programa.

Otra figura que también se despidió del histórico programa fue el conductor y exportero de la selección mexicana, Félix Fernández, quien en una historia confirmó el final de la producción.

“Se nos terminó República deportiva, el show deportivo más longevo en español de USA llegó a su fin después de casi 25 años”, indicó junto a varias fotos de su paso por el show.

¿POR QUÉ SE CANCELÓ “REPÚBLICA DEPORTIVA”?

Si bien los conductores del show han confirmado que la producción llegará a su fin luego de un cuarto de siglo en las pantallas de Univision, la cadena no ha emitido un comunicado explicando los motivos o planes detrás del cese del show.

Sin embargo, cabe destacar que Telemundo, competencia de la cadena en el público latino, ha sometido a reestructuración algunos de sus shows, destacando la salida del productor Dio Lluberes, por lo que no se descarta que se trate de la renovación del programa.

Del mismo modo, la cadena ya cuenta con TUDN (TelevisaUnivision Deportes Network), una señal totalmente dedicada al contenido deportivo, por lo que la presencia de un show con este contenido en la señal principal ocuparía un espacio que sería destinado a otra temática.

Felix Fernandez se despidió de "República Deportiva" (Foto: felixunivision12 / Instagram)