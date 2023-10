Érase una lúgubre medianoche, mientras reflexionaba, débil y fatigada, frente a la pantalla de mi televisor y viendo los pintorescos títulos dentro de Netflix, me topé con “La caída de la casa Usher”. Después de devorar los ocho episodios de la miniserie de Mike Flanagan, dije “Solo esto y nada más”. Y así empiezo mi reseña SIN SPOILERS.

Me disculparán por hacer referencia al famoso poema de Edgar Allan Poe de una forma tan descarada, pero esa es la sensación que tengo después de ver el nuevo estreno del gigante de streaming, que no solo se inspira en el cuento corto “The Fall of the House of Usher”, publicado en 1839, sino también en buena parte de otras historias y poemas del escritor.

Y es que esta serie es el elixir perfecto para todos los fanáticos del autor de “El Cuervo”; pero también para aquellos seguidores de Mike Flanagan, otro genio del terror moderno que ha entregado títulos como “La maldición de Hill House”, “Misa de medianoche” y “El club de medianoche”, y que hoy se reafirma en su podio.

¿De qué trata “La caída de la casa Usher”? La historia sigue a los hermanos Roderick y Madeline Usher, quienes transformaron su empresa, Fortunato Farmaceútica, en un imperio de riqueza, privilegio y poder. Sin embargo, los oscuros secretos del pasado emergen cuando los descendientes de la dinastía Usher comienzan a perecer a manos de una enigmática mujer a quien habían conocido en su juventud.

MIKE FLANAGAN HA LOGRADO UNIFICAR LA OBRA DE EDGAR ALLAN POE DE FORMA MAGISTRAL

De Edgar Allan Poe conozco, principalmente, sus poemas. Por ello, cuando en un momento de la serie, uno de los personajes recitó “El cuervo”, seguido de una increíble secuencia, empecé a unir cabos. “La caída de la Casa Usher” escondía más secretos de lo que pensaba, al igual que su trama.

Mike Flanagan, quien estuvo a cargo del guion, ha tejido hábilmente diferentes cuentos cortos y poemas de Poe como si fueran piezas de un rompecabezas predestinado. Es como si Poe hubiera dejado inadvertidamente pistas de un complejo universo de terror interconectado.

Kate Siegel vuelve a trabajar en otra serie de terror de Mike Flanagan, pero esta vez como Camille L'Espanaye en "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

Aunque el hilo conductor es “La Caída de la Casa Usher” y el misterio detrás de las muertes de los hijos de Roderick Usher, cada muerte se adapta a cuentos como “La Máscara de la Muerte Roja,” “Los Crímenes de la Calle Morgue,” o “El Gato Negro.”

No solo eso, sino que otras historias también están incorporadas en el programa a forma de personajes: Annabel Lee, Arthur Gordon Pym, C. Auguste Dupin, William “Bill-T” Wilson y Lenore.

Incluso se hace un guiño a la vida de Edgar Allan Poe al incorporar a algunos de sus rivales literarios en personajes, como el CEO de Fortunato, Rufus Wilmot Griswold, o Mr. Longfellow (Henry Wadsworth Longfellow), el padre biológico de Roderick y Madeline.

Carl Lumbly como C. Auguste Dupin, Nicholas Lea como el juez John Neal y Mark Hamill como Arthur Pym en el episodio 5 de "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

Además, no puedo dejar de mencionar para los fanáticos de “Star Wars”, que Mark Hamill, el mismísimo Luke Skywalker, es el encargado de interpretar a Arthur Pym, el despiadado abogado de los Usher.

Mike Flanagan ha logrado crear un tapiz literario que rinde homenaje a Poe de manera excepcional, haciendo que cada detalle y cada personaje cobren vida de manera impactante en esta serie única.

UNA HISTORIA COMPLEJA Y BIEN CONSTRUIDA

Habiendo dicho todo eso, no es necesario estar familiarizado con la obra de Edgar Allan Poe para sumergirse en el intrigante mundo de “La Caída de la Casa Usher” y disfrutar de cada momento de esta cautivadora historia.

Más allá del impresionante monólogo de “El cuervo” (que lo vuelvo a mencionar porque me voló la cabeza), esta serie destaca por sus complejos y poderosos personajes femeninos. Madeline Usher, en particular, es una mente despiadada detrás de la crisis de los opioides en la trama, pero al mismo tiempo es innegablemente un genio cuyo influjo es fundamental para el destino de su hermano.

Mary McDonnell como Madeline Usher en "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

La serie no solo es perfecta para que los usuarios de Tik Tok hagan lo suyo y viralicen ciertos fragmentos (como otro monólogo sobre los limones), sino que también funciona como un todo coherente y bien ensamblado.

A medida que avanzan los capítulos y cada uno de los hijos de Usher enfrenta su destino, se revela un patrón que ofrece a estos personajes una ventana para redimirse y ser mejores. Aunque esto, de todas formas, era una ilusión de elección, porque el desenlace de la historia esclarece mucho mejor cuáles eran sus destinos.

Cuando llegamos al final, ahora todas las piezas encanjan, pero solo para mostrarte la macabra imagen completa que estaban armando.

En resumen, “La Caída de la Casa Usher” es un viaje fascinante y perturbador al corazón del terror literario y cinematográfico. Mike Flanagan ha logrado crear una obra que no solo honra la obra maestra de Poe, sino que también brilla con luz propia en el panteón del horror contemporáneo. Es una serie que merece la atención de todos los amantes del género y que demuestra, una vez más, que el legado de Edgar Allan Poe sigue vivo y aterrador en manos de visionarios como Flanagan.