La familia de Ricardo Montaner crece cada vez más conforme sus hijos se vuelven esposos y padres. Ahora todos están casados, lo que ha hecho que se integren cuatro nueras y Camilo Echeverry. Recientemente, reveló cómo se lleva con todos ellos.

En 1989, el cantante venezolano que tiene nacionalidad en diversos países, se casó con Marlene Rodríguez Miranda. Ella era hija del principal accionista y dueño de la discografía que le abrió las puertas, “Sonorodven”. Resultado de sus dos matrimonios tuvo a Héctor, Alejandro, Ricardo, Mauricio y Evaluna.

Todos sus hijos han seguido sus pasos, aunque algunos han alcanzado más éxito que otros. Como Mau y Ricky, quienes han conseguido gran popularidad con canciones como “No puede ser”, “Mal acostumbrado” y “Mi Mala”, colaborando con artistas como Karol G, Lali y Leslie Grace.

Si antes eran siete, los números aumentaron cuando a la familia se sumaron las respectivas parejas: Ximena, Paola, Stefi, Sara y Camilo.

CÓMO ES SU RELACIÓN CON SUS NUERAS Y CAMILO

En una entrevista que dio para “El Universal” el 24 de mayo, Ricardo Montaner confesó que se considera un buen suegro y que tiene muy buena impresión de las parejas de sus hijos.

“Es que no hay razón para no amar a esa gente, mis nueras son todas amorosísimas y Camilo, bueno, es un pan maravilloso, entonces ¿cómo no voy a ser buen suegro?”, aseguró el cantante de 64 años.

Además, recalcó que para él su familia e hijos son los que lo motivan a vivir y quienes le dan mucha felicidad.

“Lo que tengo que hacer es corresponder a la personalidad de ellos y a lo maravilloso que son mis nueras, todas aman a mis hijos con un amor infinito, con una devoción y los ayudan a echar para adelante en la vida, que eso es muy importante en un matrimonio”, comentó.

Ricardo Montaner con su familia completa (Foto: Ricardo Montaner / Instagram)

De la misma forma, hace unos meses, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que dejó en claro el inmenso amor y cariño que le tiene a todos los miembros de su familia, original o extendida.

“La familia es el tesoro más grande, cuidarla con amor y defenderla a toda costa es la clave. Este #tbt está dedicado a todo aquel que como yo estaría dispuesto a lo que sea con tal de ver a su familia feliz… Los Montaner”, escribió en la descripción de la foto.

QUIÉNES SON LAS PAREJAS DE LOS MONTANER

1. Alejandro Montaner con Ximena Datorre

Él es fruto del primer matrimonio del cantante de “Me va a extrañar” con Ana Vaz.

Alejandro lleva 10 años casado con Ximena Datorre Torres, una ejecutiva de una compañía de software.

2. Héctor Montaner con Paola Gaudelli

Él también es resultado del primer matrimonio de Ricardo Montaner con Ana Vaz.

Héctor tiene 14 años de casado con Paola Gaudelli quien, según información de “¡Hola!”, es madre a tiempo completo.

3. Mauricio Montaner y Sara Escobar

El cantante de “La boca” se casó con Sara Escobar el 2 de febrero de 2018 en una ceremonia que se dio en Tulum, México,

Hace unas semanas, revelaron que están esperando a su primer hijo.

4. Ricardo Montaner y Stefi Roitman

Ricky, miembro del dúo que integra junto a su hermano, contrajo matrimonio con Stefi Roitman a inicios de este años. Ella es una modelo argentina a quien conoció por redes sociales y luego conoció en el 2019, según “FM Dos”.

5. Evaluna Montaner y Camilo Echeverry

Quizás una de las parejas que más ha resonado en los últimos tiempos por el interminable cariño que se demuestran públicamente. Se casó con el cantante de “Tutu” el 8 de febrero de 2020.

A fines del año pasado anunciaron que esperaban a su primera hija, quien finalmente arribó el 6 de abril de 2022.