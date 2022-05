La séptima temporada “Riverdale” fue confirmada en marzo de 2022 y dos semanas antes de final de la sexta entrega, The CW anunció que será la última del drama basado en los personajes de Archie Comics y creada por Roberto Aguirre-Sacasa. Pero ¿a qué se debe la cancelación de a serie juvenil?

La penúltima temporada empezó en noviembre del 2021 con un evento de cinco episodios en el que Archie y sus amigos se enfrentaron a macabros momentos que involucraron a Sabrina Spellman (Kiernan Shipka).

Mientras que en la segunda mitad de la sexta entrega de “Riverdale”, que comenzó en marzo de 2022, apareció un nuevo enemigo, Percival Pickens (Chris O’Shea), quien rápidamente se apoderó de la ciudad con sus misteriosos poderes de control mental. Sin duda, es momento de que Archie, Betty, Jughead, Veronica y Cheryl tengan su final feliz.

"Riverdale" se despide después de siete temporadas y algunos cambios (Foto: The CW)

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 7 SERÁ LA ÚLTIMA DE “RIVERDALE”?

El presidente y director ejecutivo de The CW, Mark Pedowitz, explicó a TVLine las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. “Soy un gran creyente en intentar dar a las series que han tenido una larga duración una despedida adecuada”, señaló.

Además, dijo: “Tuvimos una larga conversación con [el productor ejecutivo] Roberto [Aguirre-Sacasa] ayer, quien está emocionado por esta noticia, y trataremos el programa como se merece… Queremos asegurarnos de que sale de la manera correcta”.

“Creo que ellos también sintieron que siete años es la cantidad correcta”, agregó Pedowitz. “Como fanático, quiero hacer lo correcto para el programa”.

En conversación con Variety, el presidente y director ejecutivo de The CW también indicó que, “todavía no hemos declarado cuántos episodios. Pero no creo que sea una temporada más corta. Se remonta a lo que dije antes: creo firmemente en intentar dar series que han tenido carreras largas y despedida apropiada”.

Aunque “Riverdale” empezó como una de las series más populares desde el salto en el tiempo su historia ha dado un giro que no ha convencido a los fanáticos y eso se refleja en los índices de audiencia de la serie. La sexta entrega tiene un promedio de 560,000 espectadores, lo que la posiciona en el puesto número 16 en audiencia total de los 19 dramas que The CW ha emitido este otoño e invierno.