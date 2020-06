Rob Kardashian se mantuvo bastante tiempo alejado de las redes sociales. Desde noviembre del 2019 no mostraba alguna imagen donde él esté presente y solo se concentró en su nueva marca de ropa “Halfway Dead”.

Es así que por el cumpleaños de su hermana Khloé Kardashian compartió algunas imágenes sonriendo, en la que se le ve más delgado y pasándola muy bien al lado de amigos y familiares.

Rob, al igual que la mayoría de sus hermanos, estuvo en la fiesta número 36 de Kardashian. Compartió varias imágenes al lado de sus amigos Tristan Thompson, expareja de la cumpleañera, Savas Oguz y Scott Disick, ex pareja de su otra hermana Kourtney Kardashian.

Horas antes de la fiesta Rob compartió una tierna fotografía de su infancia junto a la khloé, ambos lucen distintos y abrazados mirando a la cámara. “¡Feliz cumpleaños, Khlo-moneyy!¡Wo-ho! Te amo, mejor amiga. Esta noche bebemos como reyes (broma interna)”, comentó la estrella de “Keeping up with the Kardashians”.

Además de la tierna imagen con khloé, el más hermético de los Kardashian-Jenner compartió otras imágenes al lado de Kourtney. Mientras que su mamá, Kris Kenner, subió otra foto de su hijo de 33 años con sus dos hermanas: Kylie y Kendall. Todos aparecen bastante sonrientes.

Días antes, Rob Kardashian solo publicó algunas fotografías de su hijo Dream, mostrando un poco de su vida privada. El pequeño de cuatro años se ha robado la atención en redes sociales por sus tiernas imágenes en momentos inesperados del día.

