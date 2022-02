Actualmente, Robert Pattinson es uno de los actores más reconocidos de Hollywood gracias a su papel en la saga “Crepúsculo” y su más reciente participación en “The Batman”, pero como la mayoría de artistas la fama no siempre le sonrió y tuvo que trabajar muy duro para llegar al lugar en el que está, aunque ello incluya “empleos” de los cuales no muchos estarían orgullosos.

El propio actor ha reconocido que realizó unos trabajos poco convencionales antes de ser actor, los cuales podrían, sin duda alguna, sorprender a sus fanáticos pues, pensándolo bien, son actos que podrían relacionarse con delitos y por los cuales también aprendió lecciones muy fuertes e importantes para su vida futura.

Para suerte suya, todo eso quedó en el pasado y pudo formar una carrera en la actuación, dándose el lujo de ser protagonistas de varias películas, incluyendo de cine independiente, y alcanzando una fama mundial que muchas personas lo desean y muy pocas lo logran.

Robert Pattinson saltó a la fama con el papel de Edward Cullen en la saga “Crepúsculo" (Foto: IMDB)

ROBERT PATTINSON VENDÍA REVISTAS PARA ADULTOS

Cuando estaba en la escuela, el joven nacido en Londres encontró la manera de ganar algunas cuantas monedas al aprovecharse de la época hormonal de sus demás compañeros adolescentes.

Es así que aprovechó para vender, clandestinamente, revistas para adultos a sus compañeros de clases, lo cual representaba una falta muy grave en cualquier institución educativa.

Para colmo, el joven Pattinson no es que obtenía las revistas de un modo legal, sino que las robaba de un quisco local, sorprendiendo a sus fans de la actualidad, ya que es difícil de creer que un actor de su talla haya hecho esas travesuras.

Finalmente, esa incursión como traficante de revistas para adultos terminó de forma rápida al ser detectado haciéndolo dentro de su escuela. Las autoridades educativas no tuvieron piedad y lo expulsaron.

ERA TRAFICANTE DE DROGAS FALSAS

En su nueva escuela se puso el objetivo de ser popular a través de una imagen de chico rudo, por lo que decidió aparentar ser un vendedor de drogas, lo cual era algo totalmente desconocido en él. Es más, nunca había visto alguna sustancia ilícita.

Para lograr esa reputación Pattinson se consiguió unos disquetes y los rellenó con algo de polvo. Además, le colocó uno líquidos de productos de limpieza para que tenga olor a químicos.

Su talento para la actuación parece haberle dado frutos pues ninguno de sus compañeros descubrió su mentira.

FUE RAPERO

Robert Pattinson y sus amigos quería una carrera como raperos, pero no lo hicieron de la manera adecuada pues decidieron plagiar las pistas de unos músicos noruegos.

Luego de haber grabado sus propias versiones, las enviaron al DJ de hip-hop, Tim Westwood, para que las emita en su programa, pero su mentira fue descubierta y, obviamente, su carrera como rapero no despegó.