Tras haber sufrido la traición de sus respectivas parejas, Rodrigo Cachero y Lariza Mendizábal se reunieron por un motivo muy especial, aunque la cita llenó de ilusión a los seguidores de ambos actores que sueñan con volverlos a ver nuevamente juntos; lo cierto es que ninguno se encontró para buscar consuelo en el otro o retomar su romance de hace años.

En los siguientes párrafos te explicamos la razón por la que se vieron las caras y decidieron dejar de lado la polémica que los envuelve, luego de que las personas con las que compartían sus vidas decidieron iniciar un romance entre ellos.

¿POR QUÉ SE REUNIERON RODRIGO CACHERO Y LARIZA MENDIZÁBAL?

Rodrigo Cachero y Lariza Mendizábal se reunieron para celebrar que su hijo Santiago terminó la carrera de Arte Dramático en CEFAT de TV Azteca; de esta forma, demuestran que a pesar de que terminaron hace muchos años, los une el respeto y unión por su familia. Ellos no dudaron en posar para las fotos al lado de su primogénito, incluso los histriones aparecen juntos en varias ocasiones.

Los actores al lado de su hijo en un día muy especial para el joven (Foto: Rodrigo Cachero y Lariza Mendizábal / Instagram)

Cada uno por separado llenó de elogios al joven en sus respectivas redes sociales. “Mi niño grande hace 3 años se graduó de la licenciatura en Comunicación, hoy acabó su segunda carrera (Arte Dramático). Es un ching*n la verdad. Yo como papá gallina: orgulloso, agradecido, satisfecho, con la cara en alto, feliz y todo lo que pueda sentir un padre al ver que su hijo está haciendo bien las cosas. Te auguro un éxito seguro como ser humano sólo por tu don de gente y tu sensibilidad. Te amo desde siempre y para siempre”, escribió Cachero.

Por su parte, Mendizábal publicó: “Obvio me siento orgullosa por tus logros, por haberte graduado de una segunda carrera. Pero eso es la consecuencia lógica del esfuerzo que le pones a todo. Lo que me conmueve y me llena el alma y el corazón es que ayer, cada compañero y compañera tuyos, maestros y personal que se me acercaron, fue para decirme cuánto te aman por el increíble ser humano que eres. Eso sí es para que una mamá se sienta muy orgullosa. Lo estás haciendo increíble. Te amo”.

Los padres no pueden estar más orgullosos de su hijo por los logros que está obteniendo (Foto: Rodrigo Cachero y Lariza Mendizábal / Instagram)

SUS SEGUIDORES LES PIDEN QUE REGRESEN

Debido a las imágenes que publicaron donde se les ve juntos y al lado de su hijo, sus seguidores aplaudieron cómo se unieron en un momento complicado para los dos en el aspecto sentimental; no sólo ello, les pidieron que retomen la relación que tuvieron hace varios años.

“Creo que el destino solo les mostró que deben estar juntos”, “Regresen por favor” y “La vida les está dando una señal” fueron algunos de los comentarios.

RODRIGO CACHERO Y LARIZA MENDIZÁBAL FUERON TRAICIONADOS POR SUS PAREJAS

A mediados de septiembre de este 2023, Rodrigo Cachero anunció su divorcio de Adianez Hernández, la madre de sus dos menores hijos, quien aceptó haberle sido infiel a su esposo con nada más y nada menos que con Augusto Bravo, el novio de Larisa Mendizábal.

El día que contrajo matrimonio el actor con Adianez Hernández (Foto: Rodrigo Cachero / Instagram)

La actriz al lado de su novio Augusto Bravo, quien la traicionó (Foto: Lariza Mendizábal / Instagram)