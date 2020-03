Rodrigo González reapareció en televisión tras su salida de Latina. El exconductor de “Válgame Dios” fue entrevistado por Magaly Medina en ATV y se refirió a las distintas personalidades de la farándula local, en especial a Tilsa Lozano.

En declaraciones para “Magaly TV: La firme”, el presentador reveló detalles del día que conoció a la ex “Vengadora” en un evento social, donde Medina también estuvo presente.

"Yo me la encuentro (a Tilsa Lozano) en una fiesta, donde tú (por Magaly Medina) también estabas... Ella estaba llorando, pero luego dicen que no tengo sensibilidad. Ahora que ya abrí los ojos es distinto, pero si yo veo a una persona llorando a mí no me importa porque la mujer me decía 'estoy que no puedo más, yo estoy súper enamorada, él (por Juan Manuel Vargas) no lo ha hecho público porque tiene una familia detrás”, contó Rodrigo.

Magaly recordó aquel encuentro y explicó le había advertido a su colega sobre ser amigos de los personajes de la farándula. “Estábamos en una reunión de una joyería y tú te pusiste a hablar con ella y te dije qué haces hablando con Tilsa”, indicó la periodista.

En otro momento, Rodrigo González habló sobre la demanda que Tilsa Lozano le interpuso en su contra, en que la empresaria busca que el presentador no opine de ella en sus redes sociales.

“Yahaira puede ser ‘celulítica’, pero tú no. Todos nos olvidamos cómo llegaste a la vida de ‘El Loco’, el extra que cobraste en ‘El Valor de la Verdad’ porque yo lo sé, no solo cobraste por el premio porque tuvieron dos ediciones (...) Sin embargo, cuando las cosas no te gustan denuncias maltrato. Cómo puedes decir que alguien te difama porque te diga que estás jugando con la salud de tus seguidores”, sentenció.

