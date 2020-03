Rodrigo González ‘Peluchín’: todo lo que dijo de los personajes de Chollywood en “Magaly TV La Firme”

Las pantallas de televisión, sí que ardieron la noche del lunes 2 de marzo luego de presenciar el encuentro entre Rodrigo González ‘Peluchín’ y Magaly Medina, quienes se vieron las caras en el programa de la popular Urraca.

Durante más de una hora con quince minutos, ninguno desaprovechó la oportunidad de lanzar dardos a conocidos personajes de la farándula local, quienes fueron blanco de sus duras y ácidas críticas.

A continuación, te contamos de quiénes ‘rajó’ el exconductor de “Válgame Dios” que no perdió la oportunidad de disfrutar su presencia en un canal de señal abierta y darse un baño de popularidad con los televidentes y quienes llegaron hasta las instalaciones de ATV para verlo.

Rodrigo González 'Peluchín' hizo su reaparición televisiva tras salir de Latina (Foto: César Bueno/GEC)

SE DIO INICIO AL RAJE

Tras aclarar por qué se iniciaron sus diferencias y posterior distanciamiento, a pesar de tener una gran amistad, Medina le propuso a Peluchín hacer lo que mejor saben: ‘rajar’. Es así que, la producción de “Magaly TV La firme” puso una serie de personajes para que pudieran hablar de ellos. La conductora empezaba y él terminaba lanzando los puyazos. ¿De quiénes hablaron?

TILSA LOZANO

Rodrigo González y sus revelaciones sobre Tilsa Lozano, de quien dijo nunca fue su amiga (Foto: Captura de ATV)

“Nunca fue mi amiga. Ella me contó llorando [en un baño] cosas de su pareja. Me decía: 'Estoy que no puedo más, yo estoy súper enamorada, él no lo ha hecho público porque tiene una familia detrás’, yo tengo imágenes de esto; por eso yo le dije la clandestina. No nos olvidamos de cómo llegaste [a Tilsa] a la vida del 'Loco’ Vargas, cómo te ganaste la vida cinco años, cómo te ganaste todo lo que cobraste para “El Valor de la verdad” y el extra que cobraste (...). ¿Cómo puedes decir que alguien te difama porque te diga que estás jugando con la salud de tus seguidores? No es normal que tu aproveches los millones de seguidores”, dijo.

Prosiguió haciendo referencia a la actual relación de la exconejita. “Hay que ser como Jackson Mora para oficializarla que se muere de ganas de ser famoso, de subir sus seguidores y no importa que lo etiqueten o lo dejen tres pasos atrás”.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Christian Domínguez y Pamela Franco gritando su amor en las redes sociales (Foto: Instagram)

El polémico exconductor de programas de espectáculo se refirió al cumbiambero Christian Domínguez, quien se luce con su nueva pareja que dejó por la popular bailarina Chabelita.

“Él es masculinamente feo, pero interesante. Además, de que tiene un patrón para enamorar a todas usando el mismo argumento y lo peor de todo es que todas le creen. No sé qué pensar de la relación que tiene con Pamela Franco, pues una pareja que anda todo el día tan empalagosa, más que amor refleja inseguridad. Ella sabe que si parpadea, lo pierde”.

ALEJANDRA BAIGORRIA

Alejandra Baigorria y Arturo Caballero (Foto: Instagram)

La chica reality también fue expuesta por la producción para que Peluchín pudiera opinar sobre ella. Aunque alabó su trabajo y esfuerzo, lamentó que la muchacha no sepa quererse y respetarse como debería ser.

“Es muy chambera, empeñosa, trabajadora, visionaria, etc. Tiene todo ese lado digno de admirar, pero hay algo que no se da cuenta, quizá porque le pasaron cosas y ha hecho de que no esté en eje, piensa que cualquiera le puede sacar la vuelta y se lo merece. Me da pena porque es una chica linda. Está tan enamorada que saca cara por su pareja y este sin más ni menos le agarra el trasero a otra chica. Ella tiene muchas ganas de casarse, pero las parejas que ha tenido… [mueve la cabeza y los ojos hace un gesto de disconformidad]”.

YAHAIRA PLASENCIA

Para Peluchín, Yahaira Plasencia está sobrevalorada (Foto: Captura América TV)

“La Yahaira también está enfocada. Ella sabe lo que quiere, sabe a dónde quiere llegar y está haciendo todo lo humanamente posible, hasta sacando sus dotes histriónicos de donde no puede (…). A veces pone una carota a un periodista, pero si la gente quiere enterarse de lo que pasa con ella, al ver esa cara, van a pensar que se la está poniendo a ellos y con tanto tiempo en el medio es el colmo que no sepa manejar eso. Se ve horrible. El otro [Jefferson Farfán] es mundialmente famoso y la otra está ahí anchoveta con aires de caviar. Ella quiere triunfar, tienes ganas de triunfar”, manifestó.

Peluchín siguió con el raje: “Tú [a Magaly] te diste cuenta el otro día que salió en Divas en “Esto es guerra” que definitivamente no le da el aire para cantar. No l da, no me vengas con que no ensayé o que el short se me sube; a ver dile a Daniela Dancourt que el short se le sube. Ella está empezando y acá también la falta de figuras, el rollo riquísimo de que te digan cantante de salsa, que se mueve como Yahaira con un futbolista como Farfán, pero está sobrevalorada, tiene talento porque sí lo tiene; baila siempre monotemática porque sientes la misma vaina. Se mueve bien, baila bien, todo, pero le falta conexión genuina con la gente de verdad; eso viene de uno, siente que merece todo porque si Farfán es mi novio yo soy la ‘Yaha’”.

MARIA PÍA COPELLO

La popular María Pía Copello está en una envidiable condición física. (Foto:Instagram)

Rodrigo González también se refirió a Maria Pía Copello, de quien resaltó que es una excelente influencer. Además, de destacar que tiene una muy buena amistad con la exconductora de “Esto es guerra”. Se atrevió a hablar del vestido que usó en los Premios Lo Nuestro.

“Un montón de envidiosas salieron a hablar de ese vestido icónico de Jennifer López, pero por algo las grandes marcas las sacan para que alguien las compre y las use”, manifestó.

