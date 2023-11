Lamentablemente, debemos informar que otra estrella se ha apagado. El pasado domingo 26 de noviembre, Ruddys Martínez, conocida cariñosamente en España como “La Pantoja de Puerto Rico”, falleció a la edad de 62 años. Aquí te ofrecemos un vistazo a la vida de esta reconocida artista trans y los detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La propia Ruddy compartió la noticia de su próxima partida con sus seguidores a través de las redes sociales, dejando un mensaje conmovedor horas antes de su fallecimiento.

“Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ‘¡Hay que cuidarse! Pondrán mi cuerpo para que se despidan de mí, cocos...’”, expresó en Facebook.

¿QUIÉN FUE RUDDYS MARTÍNEZ?

Ruddys Martínez Díaz fue un destacado icono queer de Puerto Rico, reconocido por su innovador trabajo en el transformismo y su carisma en los escenarios, acumulando más de 40 años de carrera artística.

Su fama trascendió fronteras cuando cautivó al público español con sus imitaciones en “Crónicas Marcianas” de Telecinco a principios de los 2000, siendo Mami Ruddys uno de sus personajes más emblemáticos.

Ruddys Martínez también era diseñadora de modas y confeccionaba sus propios vestuarios (Foto: Ruddys Martínez / Instagram)

Su legado no se limita solo al entretenimiento, ya que Ruddys también fue una activista respetada en la comunidad trans. Su labor humanitaria fue notable, brindando refugio a más de 30 personas rechazadas por sus familias debido a su orientación sexual.

¿DE QUÉ MURIÓ RUDDYS MARTÍNEZ?

Ruddys Martínez falleció a causa de complicaciones derivadas de su diabetes, después de pasar varios días ingresada en el hospital Doctor Center de Bayamón, Puerto Rico.

La artista enfrentó diversos problemas de salud durante su internación el 21 de noviembre, y la causa oficial de su muerte fue una grave complicación pulmonar.

¿QUÉ ES LA DIABETES?

De acuerdo con el medio especializado Mayo Clinic, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades que afectan la forma en que el cuerpo utiliza el azúcar en la sangre, llamada glucosa.

La glucosa es esencial para proporcionar energía a las células, incluyendo las del músculo y el cerebro. La diabetes puede ocurrir cuando hay un exceso de azúcar en la sangre, lo que puede causar problemas de salud graves.

¿LA DIABETES PUEDE TERMINAR EN MUERTE?

Sí, en casos graves y no controlados, la diabetes puede tener consecuencias potencialmente mortales. Las complicaciones a largo plazo de la diabetes pueden afectar varios órganos y sistemas del cuerpo, incluyendo el corazón, los riñones, los nervios, los vasos sanguíneos o–como el caso de Ruddys Martínez–, los pulmones.