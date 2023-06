Consternación, llanto y mucha tristeza es lo que se vive actualmente en el mundo del denominado fútbol americano tras conocerse la muerte de Ryan Mallett, uno de los deportistas más destacados y que brilló durante varios años en la National Football League (NFL) de Estados Unidos. A sus 35 años quien fuera la máxima estrella de los New England Patriots perdió la vida en Florida. ¿Qué le ocurrió?

Ryan Mallett era un deportista que en su momento defendió los colores del New England Patriots destacando como quarterback. Su pasión por el fútbol americano quedó plasmada en varias fotografías a lo largo de su trayectoria.

El destacado deportista volvió a ser noticia debido a que perdió la vida en Florida (Estados Unidos). Ello generó gran tristeza entre los hinchas del mencionado equipo y de toda la comunidad de la NFL, pues no creían esta tragedia.

Con un futuro prometedor y muchos planes por cumplir Ryan Mallett falleció y nadie se explica lo que ocurrió. ¿Qué pasó con el deportista?

New England Patriots fue el equipo donde jugó Ryan Mallett (Foto: EFE)

¿QUIÉN FUE RYAN MALLET?

Ryan Mallett nació el 5 de junio de 1988 en la localidad de Batesville, Arkansas (Estados Unidos).

Durante muchos años se desempeñó como jugador profesional estadounidense de fútbol americano.

Cursó estudios en la Universidad de Arkansas. Desde el 2012 ingresó a la NFL; sin embargo, al año siguiente recién debutaría con el equipo New England Patriots. Su último equipo donde jugó fue el Baltimore Ravens.

FICHA PERSONAL DE RYAN MALLET

Nombre: Ryan Mallett

Ryan Mallett Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1988

5 de junio de 1988 Lugar de nacimiento: Batesville - Arkansas

Batesville - Arkansas Edad: 35 años

35 años Altura: 2,01 m

2,01 m Profesión: deportista

Los New England Patriots en un encuentro deportivo (Foto: EFE)

LA MUERTE DE RYAN MALLETT

El 27 de junio todo el mundo quedó impactado cuando se conoció la muerte de Ryan Mallett. Rápidamente en los distintos medios de comunicación y en redes sociales se informaba lo que había ocurrido con el famoso deportista.

El hecho es que, de acuerdo a As.com, Mallett, falleció cuando se encontraba disfrutando del mar en la localidad de Destin (Florida). El citado medio agrega que varios bañistas tuvieron que socorrerlo al ver que se estaba ahogando en las aguas.

Indica también que los salvavidas llegaron en su auxilio y a pesar que lo rescataron el joven ya no tenía respiración.

Por su parte, Infobae sostiene que el deportista fue llevado de inmediato a un hospital del Estado, pero “fue declarado muerto a su llegada”.

SU EX EQUIPO CONFIRMÓ LA MUERTE DE RYAN MALLETT

A través de sus redes sociales, el equipo New England Patriots informó respecto al deceso de Ryan Mallett.

“Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del ex mariscal de campo Ryan Mallett. Nuestros pensamientos están con la familia Mallett, sus ex compañeros de equipo y todos los que están de luto por su pérdida”, es lee en Twitter.

El equipo New England Patriots confirmó la muerte de Ryan en redes sociales (Foto: New England Patriots/Twitter)

TRAYECTORIA DE RYAN MALLETT

Ryan Mallett ingresó en el 2013 al equipo New England Patriots y reemplazó al jugador Tom Brady durante toda esa temporada.

Al año siguiente llegaría a los Houston Texas. Tres años después, el nuevo equipo de Mallett fue el Baltimore Ravens. Tras ello, optó por retirarse dejando un gran legado y fue considerado uno de los deportistas más destacados en su disciplina.

LOS MENSAJES DE SUS AMIGOS

Uno de los primeros en pronunciarse tras el fallecimiento de Ryan Mallett fue Mike Kadlick quien usó su twitter para emitir sentidas palabras.

“Perdimos a un gran hombre. Gracias por todo Ryan. Orando por la familia Mallet y todos sus seres queridos esta noche”, escribió.

Por su parte, Tom Brandy dijo en Instagram “Perdimos a un gran hombre. Gracias por todo Ryan”.

Mensaje de Mike Kadlick (Foto: Twitter)

A su turno, Bill Belichick también usó las redes sociales para lamentar lo sucedido.