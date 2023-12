El 29 de diciembre de 2023 aterrizó en Netflix “Berlín”, el spin-off de “La casa de papel” basado en uno de los personajes que se robó el corazón de la audiencia: Andrés (Marquina) de Fonollosa, más conocido como Berlín. Debido a que la serie nos presenta a Camille, el gran amor del protagonista, te contamos que gracias a este papel, la actriz Samantha Siqueiros pudo descubrir algo que jamás hubiera imaginado. En los siguientes párrafos, te contamos de qué se trata.

Cabe señalar que en la trama, ella es la esposa de la principal víctima del atracador profesional, quien cae rendido a sus pies, sentimiento que es mutuo. Esta será una de las historias que entorpecerán el robo a Chez Vienot, la casa de subastas más grande de París.

Gracias a "Berlín", Samantha Siqueiros pudo conocer algo que no se había imaginado en ella (Foto: Netflix)

LO QUE CAMILLE LE AYUDÓ A DESCUBRIR A SAMANTHA SIQUEIROS EN “BERLÍN”

Como lo señalamos líneas arriba, Samantha Siqueiros es la actriz mexicana que da vida a Camille. En entrevista con Glamour reveló cómo “Berlín” la ayudó a descubrir aspectos sobre ella como lo es su lado femenino.

“Yo crecí con hombres y es normal que tuviera un poco reprimida esa parte. Ella me enseñó que puedo sentirme cómoda caminando en tacones y pintándome los labios; ahora sé que puedo estar cómoda con mi lado femenino”, contó.

No sólo ello, pues pudo darse cuenta de que es una talentosa histrionisa, por lo que pudo dejar atrás sus temores: “Me siento muy orgullosa del trabajo que hice con tanto amor, dejé la piel y corazón ahí, y logré superar mis miedos y mi síndrome del impostor que no me dejaban creerme a la altura de Pedro Alonso y Michelle Jenner”.

En otro momento, reveló cómo es que llegó “Berlín” a su vida. Señaló que en un inicio dejó su natal México para probar suerte en España, pero no obtuvo los resultados que esperaba pese a insistir para varios proyectos. El momento que decide regresar, se le presenta la oportunidad de audicionar para Camille, por lo que tuvo que cancelar su viaje. Pasó una semana de call backs y logró hacerse del personaje.

Samantha Siqueiros no podía creer que la habían llamado, por lo que estaba muy feliz, sobre todo porque su personaje, al igual que el resto de las mujeres en “La casa de papel”, tendría mucho peso.

“Justo mi personaje es uno de los que más muestra la luz de la feminidad, ese brillo que tenemos las mujeres. También me encanta que hay mucha diversidad de tipos de mujeres”, mencionó.

La química entre los actores se sienten cuando grabaron "Berlín" (Foto: Netflix)