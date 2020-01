La actriz y cantante mexicana Sandra Echeverría, protagonista del remake de la exitosa telenovela “La Usurpadora”, posó en bikini para responder a las personas que la critican por su delgadez y envió un potente mensaje a través de las redes sociales.

Sandra Echeverría es una de las actrices mexicanas más bellas y exitosas de la industria del entretenimiento, sin embargo en los últimos años ha despertado la preocupación del público a través de las redes sociales por su delgada figura y por la que ha recibido miles de críticas.

Sandra Echeverría es actriz y cantante (Foto: Instagram)

La artista de 35 años subió una fotografía en Instagram posando frente a un espejo luciendo un bikini rojo y aprovechó para emitir un poderoso mensaje acerca de la maternidad y la autoaceptación. En la publicación, Sandra Echeverría explicó que tras el nacimiento de su hijo Andrés su aspecto físico cambió.

“Después de haber tenido a Andrés mucha gente me criticó por haber bajado de peso. Esa gente que tanto juzgaba no tenía idea por los procesos y las etapas por las que pasa una mujer después de parir. El no dormir, el cansancio acumulado, el amamantar. Tantas cosas por las que una mujer pasa. En ningún momento me puse a dieta”, comenzó explicando la actriz mexicana en Instagram, donde tiene casi 2 millones de seguidores.

La artista mexicana reconoció que no tiene un cuerpo perfecto, sin embargo apuntó que lo más importante es estar sanos y aceptarnos como somos (Foto: Instagram)

Echeverría, que se convirtió en mamá en 2015, explicó que ‘en ningún momento’ se puso a dieta sino que simplemente bajó de peso de manera natural como consecuencia del parto.

A demás, Sandra comentó que si bien hay mujeres que suben de peso después del parto, hay otras que pierden peso y señaló que la idea no es que las personas se juzguen entre sí.

Sandra comentó que si bien hay mujeres que suben de peso después del parto, hay otras que pierden peso (Foto: Instagram)

“Se trata de apoyarnos y el celebrar que estamos sanos. Que lograr traer una vida al mundo es un milagro y es una gran bendición”, decía en otra parte de su mensaje.

“No soy perfecta, pero celebro mi salud, mi cuerpo en mis diferentes etapas. Que creo en el milagro de la vida y en el aceptarnos como somos. Hoy entiendo que aquellas personas que señalan y juzgan son gente que vive en un lugar de no aceptación y que les hace sentir mejor hacerlo. Ojalá por ellos que aprendan a amarse más. Celebremos a las mujeres en todas sus formas. Por que cada forma y figura nos hace auténticas”, agregó.

La publicación de Sandra tuvo gran aceptación en la red social, pues en apenas algunas horas alcanzó casi 65.000 “me gusta” y registró más de mil comentarios que apoyan lo dicho por la cantante.

La protagonista de La usurpadora compartió un emotivo 'discurso' a través de Instagram en el que reivindica la belleza de la mujer 'en todas sus formas' (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES SANDRA ECHEVERRÍA?

Es una actriz y cantante mexicana de 34 años. Cuando tenía 17 hizo su debut en la pantalla chica con la telenovela ‘Súbete a mi moto’, luego, consiguió protagonizar telenovelas como ‘Mariana’ y la versión colombiana de la exitosa novela brasileña ‘El Clon’.

La mexicana también ha incursionado en la música. De hecho, desde muy pequeña formó parte de ‘Perfiles’, un grupo musical que después pasó a llamar ‘Crush’. Con la agrupación, Sandra, grabó dos discos y realizó más de 200 conciertos.

Nació Ciudad de México en 1984. Hija de Eduardo Echeverría Aguirre y Ana María Gamboa Aguilar (Foto: Instagram)

En el 2006, Sandra Echevarría saltó a la pantalla grande con la película ‘The Oakley Seven’, posteriormente, en el 2011, fue llamada para ser el personaje principal de la película ‘El cartel de los sapos’. Ese mismo año, también lanzó su primer trabajo discrográfico como solista, bajo el título de ‘Sandra Echeverría’.

En el 2012 la cadena Telemundo le ofrece estelarizar la telenovela Relaciones Peligrosas y, al año siguiente, es invitada a participar de la serie estadounidense ‘The Bridge’.

LA USURPADORA

Sandra Echeverría estuvo presente en las pantallas mexicanas el año pasado gracias al remake de “La Usurpadora”, la telenovela que en los años 90 le diera fama internacional a Gabriela Spanic.

La actriz mexicana fue la elegida para estelarizar la nueva versión del melodrama, esta vez adaptado en forma de serie como parte del proyecto de Televisa llamado “Fábrica de sueños”, que consistió en volver a mostrar historias clásicas pero en versiones más modernas.

La mexicana de 34 años tiene a su cargo revivir la historia de las hermanas Paulina y Paola, protagonistas de ‘La Usurpadora’ (Foto: Instagram)

“Era muy importante encontrar la voz de cada uno de los personajes, el acento de cada quien porque una es de Colombia y la otra de México”, explicó la actriz sobre la manera en que se preparó para la producción en la que tuvo dos papeles.

“Me identifico más con Paulina, pero me divertí más con Paola, porque a pesar de tener un temperamento fuerte y de ser una loca, porque la pasión se le desborda, y es una mujer que es adicta a las pastillas y el alcohol para contener su ansiedad. Es muy divertida porque tiene frases increíbles”, agregó.